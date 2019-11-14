Haftanın dördüncü günü gram altın kapanışta ne kadar oldu? 14 Kasım güncel yarım, çeyrek ve tam altın fiyatları
Perşembe sabahı piyasalarda işlemine başlayan altın fiyatları, gün boyu altın yatırımcıları ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle akşam saatlerinde altın piyasasında yaşanan son durum Kapalıçarşı'da takip edildi. Peki, haftanın dördüncü günü gram altın kapanışta ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadara satılıyor? 14 Kasım güncel yarım, çeyrek ve tam altın fiyatları.
14 Kasım Perşembe günü altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 271,8 lira seviyesinde seyretti. Ekonomi grafiklerine hareketini sürdüren 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım altının alış fiyatı ne kadar? İşte, anlık ve güncel altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.
14 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,30 270,50 271,60 271,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.782,00 1.803,00 1.790,00 1.811,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,50 252,50 247,70 251,70
Lira (Tam) Ziynet 1.741,00 1.761,00 1.749,00 1.769,00
Yarım Ziynet 871,00 881,00 875,00 885,00
Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 437,00 442,00
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta 278 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 271 liradan işlem gördü.
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 14 Kasım Perşembe günü 448 TL'den satıldı.
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 271 TL dolaylarında seyretti.
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.809 liradan alınıp 1.827 liradan satıldı.
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 897 TL'den işlem gördü.
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