Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardan gram ve çeyrek altın fiyatları
Günün altın fiyatları, özellikle düğün ve benzeri etkinliklere katılacak olan binlerce vatandaşın araştırdığı husus oldu. Haftanın son gününde 184 liraya kadar düşüş eğilimi gösteren gram altın fiyatları, alım ve satım işlemi yapmak isteyen binlerce kişinin sorguladığı konuların başında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Altın fiyatları için araştırmalar devam ediyor. Hafta sonuna ne kadardan giriş yaptığı merak edilen altın fiyatları, son 10 güne göre ortalama seviyelerde yer alıyor. Altın fiyatları konusuda son fiyatları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden gram ve çeyrek altın fiyatları için detayları sorguluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yeni hafta öncesinde son değişimlerin ne durumda olduğunu görmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatları sorgulamalarına devam ediyor. Piyasalardaki hareketliliğe oranla sürekli olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları, haftanın son işlem günü verilerine göre son halini aldı.
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Yaz mevsimin gelmesi ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 08 Temmuz 2018 Pazar günü çeyrek altın 303 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 184 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.229 liradan alınıp 1.241 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 606TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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