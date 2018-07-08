Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardan gram ve çeyrek altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
08.07.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardan gram ve çeyrek altın fiyatları

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Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardan gram ve çeyrek altın fiyatları

Günün altın fiyatları, özellikle düğün ve benzeri etkinliklere katılacak olan binlerce vatandaşın araştırdığı husus oldu. Haftanın son gününde 184 liraya kadar düşüş eğilimi gösteren gram altın fiyatları, alım ve satım işlemi yapmak isteyen binlerce kişinin sorguladığı konuların başında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Altın fiyatları için araştırmalar devam ediyor. Hafta sonuna ne kadardan giriş yaptığı merak edilen altın fiyatları, son 10 güne göre ortalama seviyelerde yer alıyor. Altın fiyatları konusuda son fiyatları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden gram ve çeyrek altın fiyatları için detayları sorguluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni hafta öncesinde son değişimlerin ne durumda olduğunu görmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatları sorgulamalarına devam ediyor. Piyasalardaki hareketliliğe oranla sürekli olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları, haftanın son işlem günü verilerine göre son halini aldı. 

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Yaz mevsimin gelmesi ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 08 Temmuz 2018 Pazar günü çeyrek altın 303 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 184 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.229 liradan alınıp 1.241 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 606TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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