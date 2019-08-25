Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın şu an ne kadar?
Altın fiyatları, hafta sonu ne kadar olduğu ile gündemde yer almaya devam ediyor. Artışını sürdürmeye devam eden altın fiyatları, bir haftada 13 lira kazandırdı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadardan işlem görüyor? İşte, anlık altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler
Altın fiyatları, anlık bilgiler ile sorgulanmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın için son fiyatları sorgulayan binlerce kişi, hafta sonu altın fiyatlarının son durumunu gözden geçirmek istiyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları bilgileri
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, hafta sonu şu fiyatlardan işlem görüyor;
Gram altın 280 lira alış, 282 lira satış,
Çeyrek altın 458 lira alış, 467 lira satış,
Yarım altın 916 lira alış, 934 lira satış,
Cumhuriyet altını 1885 lira alış, 1904 lira ile işlem görüyor.
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