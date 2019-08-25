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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.08.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın şu an ne kadar?

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Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın şu an ne kadar?

Altın fiyatları, hafta sonu ne kadar olduğu ile gündemde yer almaya devam ediyor. Artışını sürdürmeye devam eden altın fiyatları, bir haftada 13 lira kazandırdı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadardan işlem görüyor? İşte, anlık altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler

Altın fiyatları, anlık bilgiler ile sorgulanmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın için son fiyatları sorgulayan binlerce kişi, hafta sonu altın fiyatlarının son durumunu gözden geçirmek istiyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları bilgileri

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, hafta sonu şu fiyatlardan işlem görüyor;

Gram altın 280 lira alış, 282 lira satış,
Çeyrek altın 458 lira alış, 467 lira satış,
Yarım altın 916 lira alış, 934 lira satış,
Cumhuriyet altını 1885 lira alış, 1904 lira ile işlem görüyor.

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