Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları (26 Ocak)

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 1,26 artışla 298,50 liradan kapattı. Hafta sonunda serbest piyasada hareketine devam eden gram ve çeyrek altın fiyatları pazar günü de merak konusu oldu. Peki, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 26 Ocak altın fiyatlarında son durum.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatının alışı 300,21 olurken, 300,30 liradan satıldı.

Cumhuriyet altını 2.004,00 liradan satılırken, 1.974,00 liradan alındı.

Yarım altın 949,81 liradan alınırken, 974,35 liradan satıldı.

Çeyrek altının satış fiyatı 487,17 olurken 476,39 liradan alındı.

22 ayar bilezik 272,20 liradan alınırken, satış fiyatı 273,30 lira oldu.

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ALTIN FİYATLARI CUMA GÜNÜ KAPANIŞTA NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 298,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 298,50 liradan, bin 966 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 987 liradan, 272 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 276 liradan, bin 921 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 941 liradan, 961 liradan alınan Yarım Ziynet 971 liradan ve 480 liradan alınan Çeyrek Ziynet 485 liradan satıldı.