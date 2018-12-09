Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Aralık çeyrek altın fiyatı
Haftanın ilk gününe saatler kala altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, gram ve çeyrek altın fiyatları konusunda araştırmalarına başladı. Alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, piyasaların son durumunu sorgulamaya başladı. Peki, pazar günü altın fiyataları ne kadar oldu? İşte, 9 Aralık Pazar gününün altın fiyatları
Altın fiyatları için vatandaşların sorgulaması devam ediyor. Günün ilk saatleri itibariyle birçok kişinin gündeminde yer alan altın fiyatları, çarşamba günü gördüğü 214 liralık gram fiyatının ardından pazar günü 212 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 9 Aralık 2018 Pazar günü 351 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 212 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.418 liradan alınıp 1.433 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 703 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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