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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.04.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Nisan altın fiyatları

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Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Nisan altın fiyatları

7 Nisan Pazar günü altın fiyatları, yatırımcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 245 lira seviyelerini gören ve ardından düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, nisan ayının ilk günleri itibariyle artış eğilimi göstermeye başladı. Peki, 7 Nisan Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları 7 Nisan Pazar günü birçok yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki,bir süredir düşüş eğilimi göstermesinin ardından yeniden artışa geçen altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Hafta sonu altın fiyatları konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, günün en son altın fiyatları verileri;

Gram altın 231 lira alış, 233 lira satış,
Çeyrek altın 378 lira alış, 386 lira satış,
Yarım altın 756 lira alış, 772 lira satış,
Cumhuriyet altını 1557 lira alış, 1573 lira ile işlem görüyor.

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