Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Nisan altın fiyatları
7 Nisan Pazar günü altın fiyatları, yatırımcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 245 lira seviyelerini gören ve ardından düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, nisan ayının ilk günleri itibariyle artış eğilimi göstermeye başladı. Peki, 7 Nisan Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları 7 Nisan Pazar günü birçok yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki,bir süredir düşüş eğilimi göstermesinin ardından yeniden artışa geçen altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Hafta sonu altın fiyatları konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, günün en son altın fiyatları verileri;
Gram altın 231 lira alış, 233 lira satış,
Çeyrek altın 378 lira alış, 386 lira satış,
Yarım altın 756 lira alış, 772 lira satış,
Cumhuriyet altını 1557 lira alış, 1573 lira ile işlem görüyor.
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