Hafta sonu altın alacaklar dikkat.. İşte günün çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu özellikle hafta sonunda internette en çok aranan konuların başında geliyor. Hem yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hem de hediyelik olarak altın almak isteyen vatandaşlar yoğunlukla internette günün altın fiyatları ve son değerleri öğrenmek istiyorlar. Peki piyasalardaki son gelişmelerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları günün ilk saatlerinde 222.82 liralık gram fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu değerlerin ardından çeyrek altın ve cumhuriyet altını gibi yatırım altınlarında da fiyatlar değişti.
Çeyrek altın fiyatları bugün 369 liradan satılırken, 361 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatlarının satış fiyatı 738 lira seviyesinde işlem görürken, 720 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1521 liradan satılırken, 1498 liradan bozduruluyor.
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