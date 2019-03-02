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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.03.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Hafta sonu altın alacaklar dikkat.. İşte günün çeyrek altın ve gram altın fiyatları

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Hafta sonu altın alacaklar dikkat.. İşte günün çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu özellikle hafta sonunda internette en çok aranan konuların başında geliyor. Hem yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hem de hediyelik olarak altın almak isteyen vatandaşlar yoğunlukla internette günün altın fiyatları ve son değerleri öğrenmek istiyorlar. Peki piyasalardaki son gelişmelerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları günün ilk saatlerinde 222.82 liralık gram fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu değerlerin ardından çeyrek altın ve cumhuriyet altını gibi yatırım altınlarında da fiyatlar değişti.

Çeyrek altın fiyatları bugün 369 liradan satılırken, 361 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatlarının satış fiyatı 738 lira seviyesinde işlem görürken, 720 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1521 liradan satılırken, 1498 liradan bozduruluyor.

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