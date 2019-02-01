Hafta sonları da otomobil alım-satımı gerçekleştirilecek
İkinci el otomotiv sektörünün uzun süredir istediği nöbetçi noterlik hizmete girmeye hazırlanıyor.
Otomotiv alım-satım işlemlerinin gerçekleştirildiği noterler hafta sonları da açık olacak. Noterlerin yetkisi dahilinde plaka değişikliği ve ruhsat işlemlerinin yapılması nedeniyle hafta sonları alım-satım işlemleri gerçekleştirilemiyordu.
İkinci el otomobil piyasası temsilcileri uzun süredir nöbetçi noterlik hizmetini istiyorlardı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik sisteminin getirileceğini söyledi. Nöbetçi noterlikle birlikte hafta sonu araba almak isteyenler işlemlerini gerçekleştirecek.
SEKTÖRE FAYDALI
İstanbul’da ikinci el otomobil ticaretiyle uğraşan Cumhur Halıcı, noterlerin hafta sonu açık olacak olmasının sektör tarafından beklendiğini ve çok iyi gelişme olduğunu söyledi. Halıcı “İstanbul veya İstanbul dışından gelen müşteriler hafta sonu aracı beğenseler de alamıyorlardı. Pazartesi gününü beklemek durumunda kalıyorlar, bazıları da işlerinden izin alamadığı için vazgeçiyordu. Nöbetçi noterlikle birlikte otomobili beğenen müşteriler aynı gün satın alabilecek. Hafta sonları kredi işlemlerini bile yapıyorken noterlerin kapalı olması bizim için dezavantajdı. Bu noktada tek sorun para alışverişinde olacaktır. Ancak bu sorun da hafta sonu olduğu için galerici ve müşterinin hesabı aynı bankadaysa internet bankacılığı üzerinden havale ile giderilebilir. Yoğun kullanılan bankalardan açılacak olan hesaplarla birlikte müşterilerin hem yanlarında para taşıması sorunu ortadan kalkar hem de anlık olarak para alışverişimizi gerçekleştirebiliriz. Plaka değişikliği isteyen müşteriler için de plaka basım atölyelerinin hafta sonu çalışması gerekiyor.” dedi.
BAKAN AÇIKLADI, NOTERLER HAFTASONU AÇIK OLACAK
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak. Ticari, ekonomik, bireysel hayatta, araç alacak, satacak, ev alacak... Ne yapacaksa, bu anlamda hayatı kolaylaştıran iş ve işlemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı noterlerimizle birlikte yapıyoruz. Çok yakın zamanda bu ve benzeri, yargının güçlenmesini sağlayacak, hakim savcılarımızın teminatını, bağımsızlığını, tarafsızlığını, avukatlarımızın savunma hakkını daha da güçlendirecek, vatandaşlarımızın hak arama yollarını daha da artıracak, hızlandıracak, adalete erişimi daha da güçlendirecek, yargıya güveni artıracak hedeflerimizi kamuoyuyla yakın zamanda paylaşacağız." dedi.
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