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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.02.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Hafta sonları da otomobil alım-satımı gerçekleştirilecek

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Hafta sonları da otomobil alım-satımı gerçekleştirilecek

İkinci el otomotiv sektörünün uzun süredir istediği nöbetçi noterlik hizmete girmeye hazırlanıyor.

Otomotiv alım-satım işlemlerinin gerçekleştirildiği noterler hafta sonları da açık olacak. Noterlerin yetkisi dahilinde plaka değişikliği ve ruhsat işlemlerinin yapılması nedeniyle hafta sonları alım-satım işlemleri gerçekleştirilemiyordu.

İkinci el otomobil piyasası temsilcileri uzun süredir nöbetçi noterlik hizmetini istiyorlardı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik sisteminin getirileceğini söyledi. Nöbetçi noterlikle birlikte hafta sonu araba almak isteyenler işlemlerini gerçekleştirecek.

SEKTÖRE FAYDALI

İstanbul’da ikinci el otomobil ticaretiyle uğraşan Cumhur Halıcı, noterlerin hafta sonu açık olacak olmasının sektör tarafından beklendiğini ve çok iyi gelişme olduğunu söyledi. Halıcı “İstanbul veya İstanbul dışından gelen müşteriler hafta sonu aracı beğenseler de alamıyorlardı. Pazartesi gününü beklemek durumunda kalıyorlar, bazıları da işlerinden izin alamadığı için vazgeçiyordu. Nöbetçi noterlikle birlikte otomobili beğenen müşteriler aynı gün satın alabilecek. Hafta sonları kredi işlemlerini bile yapıyorken noterlerin kapalı olması bizim için dezavantajdı. Bu noktada tek sorun para alışverişinde olacaktır. Ancak bu sorun da hafta sonu olduğu için galerici ve müşterinin hesabı aynı bankadaysa internet bankacılığı üzerinden havale ile giderilebilir. Yoğun kullanılan bankalardan açılacak olan hesaplarla birlikte müşterilerin hem yanlarında para taşıması sorunu ortadan kalkar hem de anlık olarak para alışverişimizi gerçekleştirebiliriz. Plaka değişikliği isteyen müşteriler için de plaka basım atölyelerinin hafta sonu çalışması gerekiyor.” dedi.

BAKAN AÇIKLADI, NOTERLER HAFTASONU AÇIK OLACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak. Ticari, ekonomik, bireysel hayatta, araç alacak, satacak, ev alacak... Ne yapacaksa, bu anlamda hayatı kolaylaştıran iş ve işlemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı noterlerimizle birlikte yapıyoruz. Çok yakın zamanda bu ve benzeri, yargının güçlenmesini sağlayacak, hakim savcılarımızın teminatını, bağımsızlığını, tarafsızlığını, avukatlarımızın savunma hakkını daha da güçlendirecek, vatandaşlarımızın hak arama yollarını daha da artıracak, hızlandıracak, adalete erişimi daha da güçlendirecek, yargıya güveni artıracak hedeflerimizi kamuoyuyla yakın zamanda paylaşacağız." dedi.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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