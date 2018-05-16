Hafta ortasında altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık gram ve çeyrek altını fiyatları
Son 5 günü sürekli artış grafiğiyle sürdüren altın fiyatları, hafta ortasına yine yükselişle başladı. Gram altın fiyatlarında yaşanan yükselişle paralel olarak çeyrek ve yarım altın fiyatları konusunda da araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına devam ediyor. Peki, piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları nasıl şekillendi? İşte, detaylı bilgiler
Piyasaları sıkı takip edenlerin sorguladığı gram ve çeyrek altın fiyatları, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Sürekli olarak artış eğiliminde olan gram ve çeyrek altın fiyatları, yatırımcıların sorguladığı konu oldu. İşte, son gelişmelerle birlikte anlık durumu merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları bilgisi
16 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Yeni günün başlamasıyla birlikte vatandaşların ve yatırımcıların altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, 16 Mayıs güncel altın fiyatlarını sorguluyor. İşte Piyasalardan 16 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü çeyrek altın 301 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 186 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.228 liradan alınıp 1.240 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 603 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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