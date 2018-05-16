Hafta ortasında altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık gram ve çeyrek altını fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
16.05.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Hafta ortasında altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık gram ve çeyrek altını fiyatları

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Hafta ortasında altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık gram ve çeyrek altını fiyatları

Son 5 günü sürekli artış grafiğiyle sürdüren altın fiyatları, hafta ortasına yine yükselişle başladı. Gram altın fiyatlarında yaşanan yükselişle paralel olarak çeyrek ve yarım altın fiyatları konusunda da araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına devam ediyor. Peki, piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları nasıl şekillendi? İşte, detaylı bilgiler

Piyasaları sıkı takip edenlerin sorguladığı gram ve çeyrek altın fiyatları, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Sürekli olarak artış eğiliminde olan gram ve çeyrek altın fiyatları, yatırımcıların sorguladığı konu oldu. İşte, son gelişmelerle birlikte anlık durumu merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları bilgisi

16 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yeni günün başlamasıyla birlikte vatandaşların ve yatırımcıların altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, 16 Mayıs güncel altın fiyatlarını sorguluyor. İşte Piyasalardan 16 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü çeyrek altın 301 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 186 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.228 liradan alınıp 1.240 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 603 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

 

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