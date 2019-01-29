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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hafriyata ‘araç takip’ freni

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Hafriyata ‘araç takip’ freni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından 2 Nisan 2018’de yürürlüğe giren uygulama ile şehirde hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takılarak GPS ile izleme başlandı.

Yaklaşık 13 bin hafriyat kamyonunun bulunduğu İstanbul’da sisteme kayıtlı 8 bin 561 hafriyat kamyonu İBB tarafından adım adım izlenirken, aşırı hız yapan ve güzergah dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, 2018 yılında toplam 53 milyon 83 bin 956 lira para cezası kesildi. Araç takip sistemi ile birlikte bir önceki yıla göre kesilen cezalarda yarı yarıya azalma oldu. Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul’da binlerce hafriyat kalıntısı, moloz ve hazır beton taşıyan kamyon çalışıyor. Bu kamyonların şehir içinde karıştığı kazalar ile izinsiz kaçak döküm yapmalarının önüne geçebilmek için İBB tarafından araçlar GPS sistemi ile izlenmeye başladı. 2 Nisan 2018 tarihinde başlayan uygulama ile 8 bin 561 kamyona araç takip sistemi takıldı. 

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