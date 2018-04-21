‘Hacker’lar bizden iyi
FİNANS sektörüne yönelik başta ATM olmak üzere self servis bankacılık kanalları, şube dönüşümü, dijital bankacılık, ödeme altyapısı ve güvenliği konularında donanım ve yazılım çözümleri sunan NCR’ın Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir, güvenliğin en önemli konu olduğunu söyledi.
Hiçbir zaman yüzde 100 güvenliğin mümkün olmadığını belirten Hasdemir, “Ama her zaman yüzde 100’e yaklaşmak için donanımları ve teknolojik altyapıları sürekli yenilemek gerekiyor. Hackerler her zaman iyi ve biz onları yakalamaya çalışıyoruz” dedi. Müşterilerine sundukları donanım ve yazılım çözümlerinde altyapıları sürekli yenileyerek maksimum güvenlik sağlamaya çalıştıklarını belirten Hasdemir, NCR’nin Türkiye’de ATM firması olarak bilindiğini, ancak 2016 sonundan itibaren yazılım ve yazılım geliştirme işlemlerine de yöneldiklerini söyledi.
Şirketin Türkiye cirosunun geçen yıl 400 milyon TL olduğunu kaydeden Hasdemir, “Bu cironun geçen yıl yüzde 15’i yazılım ve geliştirme işindendi. Hedefimiz bu yıl bu oranı yüzde 20-25’e çıkarmak” diye konuştu. Self servis kasaların donanım ve yazılım çözümlerini NCR dışında geliştiren firma olmadığını kaydeden Hasdemir, NCR’nin seyahat ve konaklama sektöründe de lider uygulamaları olduğunu, ABD ve Kanada’daki havalimanlarındaki terminallerde boarding pass, online check-in gibi işlemlerinin yapıldığı cihazlar ve yazılımlarının yaklaşık yüzde 90’ı NCR tarafından sağlandığını sözlerine ekledi.
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