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Haciz geldi salon boşaldı üyeler ortada kaldı

Dinçer GÖKÇE-ÖZEL HABER
27.02.2018 - 15:52 | Son Güncelleme:

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan bir AVM’deki 2 bin 500 üyeli spor salonu kepenk kapattı. Üyeler salona gittiklerinde icra müdürlüğünün “Bu işyeri tahliye edilmiştir” yazısı ile şoke oldu. Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız işletme sahiplerine ise ulaşılamadı.

10 GÜN ÖNCE KAPANDI

Geçen yıl iflasına karar verilen Jatomi’den sonra bu kez, I'm Fit Fitness Club Spor Ve Yaşam Kulübü üyelerini ortada bıraktı. 2 bin 500 üyesi bulunan ve 2 yıldırHaciz geldi salon boşaldı üyeler ortada kaldı faaliyette olan merkez 10 gün kadar önce kapandı.

Üyeler, salona gittiklerinde İstanbul İcra Müdürlüğü’nün ‘Haciz kararı gereği bu işyeri tahliye edilmiştir’ yazısı ile şoke oldu. Hürriyet Dünyası’nın edindiği bilgilere göre, söz konusu salonun bir yıldan beri ödenmeyen kira, su, elektrik borçlarının da ödenmediği öğenildi.

MAĞDURLAR ORTADA KALDI

Bayrampaşa’daki bir AVM’de bunan dev salonun telefonlarına ise ulaşılamıyor. Konu ile ilgili Hürriyet'e ulaşan mağdurlardan bazıları şunları kaydetti: “2500 üyesi bulunan tam 2 yıldır faaliyeti sürdüren, I'm Fit Fitness Club Spor Ve Yaşam Kulübü 17 Şubat 2018 tarihinde faaliyette bulunduğu AVM icra yolu ile tahliye edilmiş. Yaklaşık 10 günden beridir de, üyelerine olumlu veya olumsuz kesin bir cevap vermemekte… Üyeler, yetkililerden açıklama bekliyor muhatap bulamıyoruz.”

Bu arada, daha önce başka firmalar nedeni ile benzer mağduriyet yaşayan kişilerden ödemeyi kredi kartı üzerinden yapanlar, hizmet almadıkları döneme ilişkin parayı ilgili bankadan alabildi. 

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Haciz geldi salon boşaldı üyeler ortada kaldı
Salona giden üyeler, icra müdürlüğünün bu yazısı ile karşılaştı. 

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Haciz geldi salon boşaldı üyeler ortada kaldı
2 bin 500 üyesi olduğu belirtilen salonun 2 yıldan bu yana faaliyet gösterdiği öğrenildi.

 

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