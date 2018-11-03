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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
03.11.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Baklava kutularında 1,5 milyon dolar ele geçirildi

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TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Sınır Kapısı’nda bir otomobilde baklava kutularına yerleştirilmiş şekilde 1 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.

TÜRKİYE’DEN Irak’a çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Sahasına gelen bir otomobil yerel risk analiz birimi personelince yapılan çalışmalar sonucu riskli değerlendirilerek takibe alındı. Araç ve sürücüsü gümrük işlemleri esnasında sürekli gözlem altında tutuldu. İşlemlerinin tamamlanması beklenen araç, gümrük sahasından çıkmadan önce detaylı incelenme için x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada aracın bagajında şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Baklava kutularında 1,5 milyon dolar ele geçirildi

Muhafaza memurlarınca araç detaylı şekilde aranırken aracın bagajında iki büyük baklava kutusunun içerisine gizlenmiş desteler halinde dolar bulundu. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan sayımda yasadışı yollardan yurtdışına çıkarılmak istenen paranın toplam 1 milyon 500 bin dolar olduğu belirlendi.

Olayla ilgili kişileri tespit etmek amacıyla çalışma yürüten Gümrük Muhafaza ekipleri, Irak uyruklu araç sürücüsü ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen yine Irak uyruklu bir şahıs da gözaltına aldı.

Baklava kutularında 1,5 milyon dolar ele geçirildi


Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilirken,araçta bulunan paralara el konuldu.

 

 

 

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