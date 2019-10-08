Güzelyurt’ta ilk sondaj

DOĞU Akdeniz’deki enerji arama faaliyetlerine tüm kararlılığı ile devam eden Türkiye, bu konudaki son stratejik adımını bu sabah attı. Rum tarafının tek taraflı olarak İtalyan Eni ve Fransız Total’e ruhsat verdiği 7. Parsel’deki Güzelyurt-1 sahasında Yavuz sondaj gemisi bugün sondaja başladı.

Antalya’da gerçekleşen 10. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez, “Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklı arayışına devam edecek. Fatih sondaj gemisi adanın batısında 4 bin 200 metreye ulaştı. 5 bin metrede hedefine ulaşacak. Yavuz sondaj gemimiz ise Karpaz’daki faaliyetlerinin ardından Güzelyurt-1 sahasında çalışmaya başladı. Dün sabitme çalışmaları tamamladı. Bugün ise ilk matkap döndü. Bu bizim için çok önemli bir adım Doğu Akdeniz’de kimsenin enerji korsanlığına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

3. SONDAJ GEMİSİ GİRİŞİMİ

Türkiye, Doğu Akdeniz’de Yavuz, Fatih, Oruçreis ve Barbaros gemileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) donanması eşliğinde faaliyetlerini sürdürüyor. Yavuz ve Fatih gemilerinin ardından bugün Türkiye’nin bölgeye 3. bir sondaj gemisi gönderme planlarının olduğunu ve bunun için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Bakan Sönmez, “Türkiye, KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecek. Oradaki tüm faaliyetler uluslararası hukuka uygun olarak sürdürülüyor. Yeni sondajlar yapmaya devam edeceğiz. İngiltere 100. sondajda hedefine ulaşırken, Norveç 30. sondajda petrol buldu. Zaten her sondajda sonuç alınsaydı petrolün varili 70 değil dolar olurdu. Biz de bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Hedefimiz sadece Doğu Akdeniz değil. Karada da iyi haberler aldık. Güneydoğu’da yeni bir kuyuda petrol, Trakya’da da gaz bulduk. Testleri bitince detaylarını açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

MİNİ YEKA İHALESİ OCAKTA

TÜRKİYE’nin enerji arzını sağlama noktasında önemli adımlar attığını söyleyen Bakan Sönmez, şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan ürettiğimiz enerji miktarı sürekli artıyor. Artık başka ülkelerden ithalat yapmayacağız. Hatta ürettiğimiz enerjiyi satmayı planlıyoruz. Son olarak bu konudaki prosedürleri kolaylaştırdık. Mini YEKA’lardaki ihaleyi önümüzdeki haftalarda açıklayacağız. Yeni yılın ilk ayı ihale yapılacak. Güneş çok büyük bir kaynak. Anadolu’daki köylerde büyük bir güneş patlaması yaşanacak.” adayı bir bilişim üssü haline getireceklerini söyledi.

YENİLENEBİLİR ÜSSÜ KKTC

DOĞU Akdeniz’de Rum tarafının bundan sonra anladıkları dilden cevap alacağını belirten KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Rum yönetimi birilerinin şımarık çocuğu olarak hukuksuz davranmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rumları daha fazla şımartarak ne yapmak istiyor? Rumlar artık sadece Türkiye’ye kafa tutuyor. Biz Akdeniz’i bir barış denizi haline getirmek istiyoruz. Kimse hakkımızı gasp etmeye çalışmasın” dedi. Taçay, KKTC’nin yenilenebilir enerji teknolojilerinde bir üretim üssü olmasını hedeflediklerini belirterek yeni nesil güneş hücrelerinin üretim patentini alıp bir bilişim üssü haline getireceklerini söyledi.

ZİRVEDE GÜNDEM GELECEK

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş: Artık enerjide verimlilik ve tasarruf şart. Yeni nesil led ampuller çok pahalı. Bakan bey ve arkadaşlarla konuştum. Burada yeni bir teşvik şart. Ayrıca güneş enerjisinin vatandaş tarafından benimsenmesi için daha fazla kolaylık gerekiyor.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler: Dünyadaki dört önemli trend var. Birincisi şehirleşme. İkincisi değişen teknoloji. Bugün yapay zeka ile iş modelleri değişiyor. Özellikle verimlilik odağında bunu yakalayabilecek düzeydeyiz. Diğeri iklim değişikliği. Bugün birincil yakıt olarak çok daha fazla yenilenebilir kaynakları konuşuyoruz. Dördüncüsü ise uzayan insan ömrü. Burada sadece tüketimin artması olarak görebiliriz ama bu da aslında bir çok fırsatı beraberinde getiriyor. Burada da bu fırsatları öne çıkaracak projeleri geliştirmemiz gerekiyor. Enerji vizyonumuzu da gözden geçirmek için belki de doğru zaman.