1990'ların kraliçesiydi! Bakın şimdi ne yapıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Elif ERGU
29.04.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

1990'ların kraliçesiydi! Bakın şimdi ne yapıyor

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
1990'ların kraliçesiydi! Bakın şimdi ne yapıyor

1990’lı yılların gözde mankenlerinden Sibel Tan Arıkan, şimdilerde tüm enerjisini köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklara verdi. Instagram’daki ‘köy okulları ablası’ hesabıyla sosyal bir girişim başlatan Arıkan, şu ana kadar 150 okula ulaştıklarını söylüyor.

1990ların kraliçesiydi Bakın şimdi ne yapıyorSibel Tan Arıkan, Türkiye’nin ilk mankenler kraliçesi. 1988 yılında yapılan ilk yarışmada birinci seçilen mimar Sibel Tan Arıkan, 1990’lı yılların en gözde mankenlerindendi. Kariyerinde mankenlik dışında sunuculuk ve oyunculuk da olan Sibel Tan Arıkan, şimdilerde ise tüm enerjisini köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklara verdi. Instagram’daki Köy Okulları Ablası hesabıyla sosyal bir girişim başlatan ve Türkiye’nin farklı bölgelerindeki öğrencilere ulaşan Arıkan, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için hepimize düşen çok şey var” diyor.

1990ların kraliçesiydi Bakın şimdi ne yapıyor



Arıkan nasıl köy okulları ablası olduğunu şöyle anlatıyor: “Karlı bir istanbul gününde oğluma spor ayakkabısı yerine kar botunu giymesini söylerken o gün bana Şemdinli’den bir köy okulundan bir öğretmen ulaştı. Sosyal medya aracılığıyla bir mesaj attı. Naylon ayakkabılarla okuyan çocukları görünce “benim bir şey yapmam lazım” dedim. Kendi çevremdeki anneleri, arkadaşlarımı örgütledim ve biz Şemdinli’deki okuldaki çocukların botlarını aldık. Halen orada okuyan başarılı bir çocuğum eğitimini de üstleniyoruz. Ben onun manevi ablasıyım. İlk böyle başladı. Şu ana kadar 150 okula ulaştık. Bir şirket sponsorumuz oldu, onlar 1000 çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyorlar.”

1990ların kraliçesiydi Bakın şimdi ne yapıyor

DOĞRU ADRESE DİREKT YARDIM

Hedefinin daha iyi organize olarak çok daha fazla çocuğu mutlu etmek olduğunu söyleyen Arıkan, “Sabah 08.00’den akşam geç saatlere kadar bu organizasyonlarla uğraşıyorum. Yardım kuruluşlarına ya da şirketlere bazı okulları verebilmeye çalışıyorum. Bir iş adamı ‘350 çocuğa ben ayakkabı alabilirim’ diyor, bunun gibi örnekler artıyor. Okullardaki öğretmenler çok önemli. Öğretmenler teşekkür videoları çekiyor, mektuplar geliyor. Geçenlerde Siirt’ten evimize ceviz geldi. Çocuklar kendi topladıkları cevizleri göndermişler. Çok büyük mutluluk bu benim için.

1990ların kraliçesiydi Bakın şimdi ne yapıyor

Hayatlarındaki ilk hediyelerini alan çocuklar var aralarında. Çocuk nüfusunun çok olduğu, olanakların kısıtlı olduğu yerler var ülkemizde. Bu çocukların kaderi bu olmamalı. Hepimizin yapabilecekleri var. Hepimizin hayatında zor günler, dönemler oluyor. Ben ve ailem bu çocukların yüzlerinin gülmesiyle mutlu oluyoruz. Keşke tüm çocuklarımız eşit olanaklara sahip olabilse… Benim de çevrem maalesef tam bir tüketim toplumu. Herkes sürekli alıyor, ihtiyacı olduğu için değil…Bu beni müthiş rahatsız ediyor. Yardım toplamak için düzenlenen etkinliklere daha çok para harcanıyor. Bence direkt yardım yapılsa doğru adreslere çok daha iyi olur” diyor.

Türkiye’nin güzellik kraliçelerinden Sibel Tan artık köy okullarının ablası! Sibel Tan Arıkan, Türkiye’nin ilk Mankenler Kraliçesi. 1988 yılında yapılan ilk yarışmada birinci seçilen mimar Sibel Tan Arıkan, 1990’lı yılların en gözde mankenlerindendi. Kariyerinde mankenlik dışında sunuculuk ve oyunculuk da olan Sibel Tan Arıkan, şimdilerde ise tüm enerjisini köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklara odakladı.
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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