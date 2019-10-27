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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.10.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Güzel haber geldi! Yılda 2 bin 900 TL ödenecek... Son gün 31 Ekim

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Güzel haber geldi! Yılda 2 bin 900 TL ödenecek... Son gün 31 Ekim

Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yılda 2 bin 900 lira burs alıyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), verdiği bursun miktarını artırdı. MESS Mesleki Eğitim Bursu, MESS üyesi iş yerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına veriliyor.

Posta'nın haberine göre meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler ayda 290 TL (10 ayda toplam 2.900 TL), diğer bölümleri seçen öğrenciler ise ayda 145 TL burs alacak. Burs başvuruları 31 Ekim tarihine kadar ‘messegitimbursu.com’dan yapılabiliyor.

SAYININ 15 BİNİ AŞMASI HEDEFLENİYOR

MESS üyesi iş yerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına verilen MESS Mesleki Eğitim Bursu’ndan bu yıl da binlerce genç faydalanabilecek.

Başladığı günden bu yana, MESS Mesleki Eğitim Bursu’ndan 7 binden fazla öğrenci yararlandı, verilen burs tutarı 20 milyon TL’ye ulaştı. Burs programından faydalanan gençlerin sayısının 15 bini aşması hedefleniyor.

Her öğretim yılının eylül-haziran ayları arasındaki süreyi kapsayan bursa başvurmak için öğrencilerin anne veya babasının MESS üyesi iş yerlerinde çalışması gerekiyor.

 

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