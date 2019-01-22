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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.01.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Güzel haber geldi: Bu yıl yüzde 35'i geçecek!

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Güzel haber geldi: Bu yıl yüzde 35'i geçecek!

Hollanda'da Utrecht Turizm Fuarı'na katılan Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Fuardaki ilginin ve yaptığımız olumlu görüşmelerin sonucunda 2019 yılı yaz sezonunda yüzde 35'lerden aşağı düşmeyeceği inancındayım" dedi.

Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'nda açılan Çeşme standında Çeşme'nin tanıtımını yaptıklarını anlatan Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "8-12 Ocak tarihleri arasında, Hollanda'nın Utrecht şehrindeki turizm fuarına katıldık. Bu fuara 5 yıldır katılıyorum. Türkiye, beş yıldır olduğu gibi, bu yıl da Hollanda'da iz bıraktı. Fuar alanına girdiğiniz andan itibaren Türkiye'nin izleri görülüyordu. Türkiye, en iyi tanıtılan 3 ülkeden birisi oldu. Fuarda şöyle bir durumla karşılaştık; bizim çalıştığımız acentelerin dışında, İzmir'e ve Çeşme'ye gelmek isteyen irili ufaklı acentelerin ilgisini çektik. Kendileriyle birebir görüşme imkanı bulduk. Dış pazardaki hareketliliğimizin, 2017 yılında yüzde 21 iken 2018 yılında yüzde 25'e çıkmasının ardından, Utrecht turizm fuarındaki ilginin ve yaptığımız olumlu görüşmelerin sonucunda, 2019 yılı yaz sezonunda yüzde 35'lerden aşağı düşmeyeceği inancındayım. Bundan sonra yüzde 35'in en çok düşeceğimiz yer olması gerekiyor" diye konuştu.

"ÇEŞME TURİZMİ 3-4 AYA SIKIŞMAMALI"

Çeşme'nin 12 aya yayılacak turizme ihtiyacı olduğunu ifade eden Belge, "Çeşme; iklimiyle, doğasıyla, coğrafyasıyla, tarihiyle, termaliyle 12 ay yaşanacak bir yer. Çeşme turizmi, 3-4 aya sıkışmamalı. Termal, yabancı turistlerin çok ilgisini çekiyor. Çeşme'de yapılacak olan Termal Kür Merkezi, Çeşme turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. İnanıyorum ki, turizm sezonuyla ilgili olarak en az 6 aylardan bahsediyor olacağız. Dış ve iç turizm iç içe geçecek. Bunun sinyallerini Utrecht'e gördük. Şimdi de İstanbul'daki EMITT Turizm Fuarı'na gideceğiz. EMITT, Türkiye'nin en büyük uluslararası turizm fuarı. Orada da Çeşme olarak yerimizi alacağız. Daha sonra Almanya'da ITB Berlin Turizm Fuarı var. Ayrıca İran ve Çin turizm fuarları var. Tüm uluslararası fuarlarda Çeşme'mizi tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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