Güvensiz ürünlere yeni düzenleme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGüvensiz ürünlere yeni düzenleme
GeriEkonomi Güvensiz ürünlere yeni düzenleme
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
03.04.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Güvensiz ürünlere yeni düzenleme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güvensiz ürünlere yeni düzenleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM'ye sunulan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile "geri çağırma" müessesesinin zorunlu kılındığını belirterek, "Tasarıyla imalatçıya, sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor" dedi.

Bakan Zeybekci, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaliteli ve güvenli üretim için gerekli altyapının Avrupa Birliği (AB) mevzuatı esas alınarak hazırlanan ve 2002 yılında yürürlüğe giren "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" ile oluşturulduğunu anımsatan Zeybekci, geçen 16 yılda AB mevzuatında önemli değişiklikler olduğunu söyledi.

Zeybekci, gerek AB sisteminden geri kalmamak gerek ihraç ürünlerine yönelik teknik engel oluşumunu önlemek gerekse vatandaşların daha güvenli ürün kullanımını sağlamak amacıyla değişikliklerin iç mevzuata kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda bir yandan AB'nin ürünlere münhasır mevzuatlarının büyük ölçüde iç mevzuata aktarıldığını diğer taraftan "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı"nın TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

Tasarıyla mevcut mevzuatta "Üretici" başlığı altında tanımlanan "İmalatçı", "İthalatçı" ve "Yetkili temsilci"nin ayrı ayrı ifade edildiğinin altını çizen Zeybekci, böylece hem söz konusu iktisadi işletmecilerin sorumluluklarının ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyidelerin hakkaniyetli hale geleceğini hem de halihazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş ürünlere ilişkin mevzuatın uygulanabilir şekle dönüştürüleceğini dile getirdi.

Zeybekci, "Türk malı" imajının yabancı pazarlarda da korunması için tasarıda güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracının yasaklandığını, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirildiğini anlattı.

GÜVENSİZ ÜRÜN SATAN MEDYA KURULUŞUNA YAPTIRIM
Zeybekci, tasarının yasalaşması halinde, e-ticaret kapsamında uygunsuz ya da güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da yaptırım uygulanabilir hale gelineceğini belirtti.

Tasarıyla "izlenebilirlik" mekanizması getirilerek, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilerin ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etmekle zorunlu kılındığını ifade eden Zeybekci, bu sayede güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunmasının sağlanabileceğini söyledi.

Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımıza daha güvenli ürün kullanma imkanı sağlanacak. Tasarıda 'geri çağırma' müessesesi zorunlu kılınarak, imalatçıya, sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor. Böylece vatandaşımız güvenli ürün kullanımına ilave olarak maddi yükten de kurtulacak. Tasarıda yer alan 'ürün sorumluluğu tazminatı'yla da imalatçı güvenli olmayan bir ürünün yol açtığı yaralanma ve ölümlerle maddi kayıplardan dolayı tazminat ödemekle yükümlü kılınıyor. Böylece imalatçı, güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli, vatandaşımız da ürün alırken daha rahat olacak. Öte yandan test ve belgelendirme kuruluşlarını ilgili bakanlığa karşı sorumlu tutan tasarıyla ürünlerin daha güvenli üretilmesi sağlanacak."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Güvensiz ürünlere yeni düzenleme

Sürpriz teklif! Haftada 1 gün kapatılsın

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Almanya'da perakende satışlar şubatta azaldı