Güvensiz ürünler teşhir edilecek
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı’nın yakında başlatacağı uygulamayla, güvensiz ürünler ile bu ürünleri üretenler internetten teşhir edilecek.
Vatandaş da aldığı ürünün güvenli olup olmadığını bu uygulama kapsamında internet üzerinden takip edebilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, haziran ya da en geç temmuz ayında başlayacak uygulamaya ilişkin “Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürüyen, ürün güvenliği noktasında yeni bir çalışma da var. Yine bir şey kuruyoruz. Haziran, en geç temmuz ayı içerisinde yapacağız. ‘Güvensiz ürün’ adı altında bir internet sitesi. Bakanlığımızca güvensizliği tespit edilen ürünlerin burada bildirimleri yapılacak. Dileyen kamu kurumu da sisteme veri girebilecek. Bu sistemi özellikle tüketicilerimizin yoğun bir şekilde takip etmesini de istiyoruz. Diyelim ki bir tekstil ürünü, oyuncak, deterjan veya temizlik ürünü alacaksınız, bu ürünlerden hangilerinin güvenli, güvensiz olduğunu, firmalarını görmek için bu sitelere girmelerini istiyoruz. Tabii, orada yayınlayacağız” dedi.
PİYASAYA SIKI DENETİM
Mevcut ürün güvenliği noktasında da bakanlıklarının yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki denetimlerde büyük bir başarı oranı yakalandığını söyleyen Tüfenkci, 2017’deki denetimlerde 53 bin 379 adet oyuncak, 1 milyon 14 bin 526 tekstil ürünü, 76 bin 246 ayakkabı, 123 bin 203 deterjan, kuvvetli asit ve baz içeren temizlik ürünü bulunduğunu hatırlattı. Tüfenkci, bakanlığının sorumluluğu altındaki ürünlerde güvensizlik oranının 2011 yılında yüzde 38.6 iken, 2017 yılında bu oran binde 35’e kadar indiğini belirterek şöyle devam etti: “Bu, denetimlerimizin ne kadar sağlıklı, ciddi, sıkı yapıldığının bir göstergesi. Binde 35 oranı çok önemli bir rakam. Gerçekten arkadaşlarımız bunu layıkıyla yapıyorlar. Hem ithalat aşamasında hem sahada bizzat giderek yapıyorlar. 2011’de bu oran yüzde 38.6, 2016’da yüzde 2 idi. Biz 2016’daki yüzde 2’yi de yeterli görmedik. Memnuniyet verici bir husus da şu, sektördeki firmalar da bizim bu çalışmamıza uyuyorlar. Çünkü biz sadece denetim yapmıyoruz, onlara eğitimler de veriyoruz. Tekstil sektöründeki, oyuncak, kırtasiye, deterjan temizlik ürünleri grupundaki firmaları belirli periyotlarla arkadaşlarımız topluyorlar, hangi maddelerin zararlı olduğunu, hangi oranlarda kullanılması gerektiğini anlatarak bir eğitime tabi tutuyorlar.”
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