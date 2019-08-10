Güvenlik üst düzeye çıkarıldı! Vip araçların biri gitti, biri geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGüvenlik üst düzeye çıkarıldı! Vip araçların biri gitti, biri geldi
GeriEkonomi Güvenlik üst düzeye çıkarıldı! Vip araçların biri gitti, biri geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
10.08.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Güvenlik üst düzeye çıkarıldı! Vip araçların biri gitti, biri geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güvenlik üst düzeye çıkarıldı! Vip araçların biri gitti, biri geldi

5 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler Bodrum’a akın etti. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden yaklaşık 1,5 milyon yerli turist ilçede uzun trafik kuyrukları oluşturdu. Bodrum’a uçakla gelen birçok tatilci ise vip araçları tercih ettiği için şehir dışında bulunan vip minibüsleri Bodrum vip transfer işi yapan şirketler kiraladı.

Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu güçlükle geçebildi. Araçlarıyla ilçeye gelen yerli turistler trafik çilesiyle karşılaştı. Tatilciler, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum'a akın etmeye başladı.

Bodrum’a akın akın gelmeye başladılar
daha fazla video için
Trafiğe çıkacaklar dikkat Boluda trafik durma noktasına geldi
Trafiğe çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

Bayram tatilini fırsat bilen ve Cuma günü mesainin bitiminin ardından yola çıkan binlerce tatilci nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu. Bodrum'a karayoluyla gelen çok sayıda tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.

Güvenlik üst düzeye çıkarıldı Vip araçların biri gitti, biri geldi
SON 5 YILIN EN YOĞUN SEZONU

Verilere göre Kurban Bayramı'nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı. Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz ilçeye gelenlerin geri dönme ihtimali olduğunu, bayramlarının kabus olmasını için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Otel ve moteller doldu, evler pansiyon oldu... Tatilciler oraya akın etti
Otel ve moteller doldu, evler pansiyon oldu... Tatilciler oraya akın etti

SEFERLER 2 KATINA ÇIKTI

Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle seyahat firmaları turizm kentlerine ek seferler düzenlemeye başladı. Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlamayı planlayan Bodrum'a yaklaşık 173 ek uçak sefer yapılacağı, havayolu şirketlerince açıklandı. Milas-Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmalarının da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu turizm bölgelerine ek otobüs seferleri koyduğu öğrenildi.

Güvenlik üst düzeye çıkarıldı Vip araçların biri gitti, biri geldi
OTELLERE GİRİŞLER BAŞLADI

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar otellerin yanı sıra apart ve pansiyonları da doldurdu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

GÜVENLİK SEVİYESİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Jandarma ve emniyet güçleri Bodrum'a giren çıkan tüm araçları kontrol ediyor. Tatilin ilk gününden itibaren ilçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor. Bodrum'a yurt genelinden gelen tatilcilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum'a gelmeye başladı.

Güvenlik üst düzeye çıkarıldı Vip araçların biri gitti, biri geldi
BODRUM BELEDİYE BAŞKANI UYARDI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu sene Kurban Bayramı tatilimiz tam sezonun ortasına denk geldi. Ben sezonun kalabalığından çok daha farklı bir kalabalık beklemiyorum. Belki biraz daha fazla olacaktır. Biz bayram için rutin önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Belediye personelimizin aktif çalışmasıyla kentimizi Bayram için hazırlıklarımızı yaptık. Bu bayramı rahat bir şekilde geçireceğiz.

Bu kuyruğun başı var sonu yok
Bu kuyruğun başı var sonu yok

Tatilcilerden ve Bodrum’da yaşayanlardan tek isteğimiz çevreyi kirletmesinler. Lütfen Bodrum’a gelen tatilciler arabalarının camını açıp pet şişeleri dışarı atmasın, sigaralarını kuma söndürmesin. Herkes evini nasıl temiz tutuyorsa Bodrum’u da öyle temiz tutsun lütfen. Biz bu çöpleri toplarız zaten topluyoruz da bu bizim görevimiz. Ben sadece Bodrum için söylemiyorum nerede olunursa olunsun çevreye hep birlikte sahip çıkarsak yaşana bilir bir doğamız olur” şeklinde konuştu.

Güvenlik üst düzeye çıkarıldı Vip araçların biri gitti, biri geldi
OTELLER YÜZDE YÜZ DOLDU

Bayram yoğunluğuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Otelciler Birliği Derneği yönetim kurulu üyesi Alişir Şahin, "Herkes Bodrum'a gelmeye başladı. Doluluk oranları yükseldi. Büyük ve nitelikli otellerin hepsi doldu. Bodrum için çok güzel bir bayram sezonu olacak. Yaklaşık 1 milyon, 1,5 milyon terli turist bekliyoruz" dedi.

Yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı
Yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı

Bölgede yer alan bir otelin müdür yardımcısı Murat Gökmen ise otellerinin bayramda dolu olduğunu ifade ederek, "2019 sezonumuz gayet güze geçti. Hem yurt dışı hem de yurt içi misafirlerimiz yoğun ilgi gösterdi Bodrum'a. Tesisimiz şu anda, Kurban Bayramı nedeniyle doldu. Yurt içi misafirlerimiz daha çok ağırlıkta. Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen tatilcilerde gelmeye başladı. Tahmini olarak 1,5 milyon tatilci bekliyor Bodrum. Bizim otelimizde Kurban Bayramı boyunca güzel aktivitelerimiz olacak. Bayramın 1'inci günü Fatih Ürek sahne alacak. Dans gösterileri, gündüz aktiviteleri ve çeşitli sürpriz aktiviteleri de misafirlerimize sunacağız. Kurban Bayramı ile birlikte Bodrum'da sezon bitmiyor. Bodrum'da Kasım ayına kadar çok güzel bir hava var. İş kaygıları olanlar ve okulların açılması ile birlikte memleketlerine dönen insanlar oluyor ama Bodrum'da tatil bitmiyor. Ekim sonuna kadar tesislerimiz açık herkesi bekliyoruz, bayramdan sonra da" dedi.

Güvenlik üst düzeye çıkarıldı Vip araçların biri gitti, biri geldi
VİP ARAÇLARIN BİRİ GİTTİ BİRİ GELDİ

Bodrum’a uçakla gelen birçok tatilci ise vip araçları tercih ettiği için şehir dışında bulunan vip minibüsleri Bodrum vip transfer işi yapan şirketler kiraladı. Vip transfer şirketlerinden birinin yönetim kurulu Başkanı Can Şenkal ise yoğunluktan dolayı Türkiye’nin birçok şehrinde araç kiralıyarak Bodrum’a getirdiklerini belirterek, “Kurban bayramının yoğun geçeceğini bildiğimiz için Türkiye’nin birçok şehrinden vip araç kiraladı. Kendi araçlarımız yetmeyince böyle bir yönteme başvurduk. Vip Bodrum transferi tercih eden misafirlerimizi mağdur etmemek için 24 saat boyunca hizmet veriyoruz. Kurban bayramı öncesinde rezervasyon yaptıran kişi sayısı 3 katına çıkınca bizde araçları 3 katına çıkarmak zorunda kaldık” dedi.

Binlerce araç giriş çıkış yapacak
Binlerce araç giriş çıkış yapacak

Turizmcilerden Nihat Terzi ise Kurban bayramından dolayı doluluk oranlarının 1. Gün yüzde 93 seviyesini yakaladığını dile getirdi. 2. ve sonraki günler için yüzde yüz dolu geçireceklerini ve bu durumun Ağustos sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Geçtiğimiz kış döneminde komple yenilenen otellerinde, Ülkenin dört bir yanından ve sanat dünyasından da konuklarının olacağını ifade eden Terzi, kurban bayramı tatilini yoğun geçireceklerini ve konuklarını Türk misafirperliği ile en iyi şekilde ağırlayacaklarını dile getirdi.

Kilometrelerce uzadı... Dünden beri devam ediyor
Kilometrelerce uzadı... Dünden beri devam ediyor

Öte yandan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Bodrum torba uygulama noktasına gelerek trafik uygulamasını yakından inceledi. Bodrum'a gelen tatilcilere hoş geldiniz diyen Bodrum Kaymakamı sürücülere uyarılarda da bulundu.

Kuyruğun sonu görünmüyor... Seferler doldur boşalt usulü yapılmaya başladı
Kuyruğun sonu görünmüyor... Seferler doldur boşalt usulü yapılmaya başladı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Bayramda 2 milyon yolcu taşıyacağız
Güvenlik üst düzeye çıkarıldı! Vip araçların biri gitti, biri geldi
İkinci el otomobil için önemli karar! O süre yıl sonuna kadar uzatıldı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu