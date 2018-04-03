Güvenlik sorununu çözmek birkaç yıl alacak
Veri skandalından dolayı zor günler geçiren Zuckerberg, kullanıcıların veri güvenliğine ilişkin sorunların çözümünün birkaç yıl alacağını söyledi.
Amerikan haber portalı Vox'a konuşan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dünyayı sarsan veri skandalı nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini, ancak bu zamanları atlatacaklarını söyleyen Zuckerberg, kullanıcıların verilerini korumaya yönelik problemlerin çözülmesi için birkaç yıl zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Zuckerberg, söz konusu sorunları üç ya da altı ay içinde çözebilmeyi dilediğini, ancak tüm veri problemlerinin üstesinden gelebilmeleri için daha uzun bir zaman dilimine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.
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