Güvenlik ona emanet

İNTERNET alışveriş demek, kredi kartı bilgilerinin dijital dünyada paylaşılması demek. Tabii ki hemen akla güvenlik endişesi geliyor. Bu noktada e-ticaretin büyük oyuncuları yaptıkları yatırımlarla güvenlik önlemleri alıyor. Peki ya küçük ölçekteki e-ticaret siteleri? Paylaşılan bilgilere göre dünyadaki veri hırsızlıklarının yüzde 90’ı küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafında yaşanıyor. Şimdi okuyacağınız startup ise bu sorunun önüne geçebilecek biz çözüm buldu. Adı ‘PCI Checklist’. Finans teknolojileri alanında tecrübeli Cem Karaca, Emre Aydın, Tunç Yıldırım ve Kıvanç Harputlu tarafından kurulan PCI Checklist, kredi kartlarınızın sanal ortamda daha güvenli saklanabilmesi için kartla işlem yapan firmaların sistem güvenliklerini denetliyor. Yani sistemlerin açıklarını buluyor ve uyarıyor. Bu sayede açıklar kapatılarak, güvenli işlem yapılabilmesi sağlanıyor.

Startup’ın kurucu ortağı Kıvanç Harputlu, geliştirdikleri teknolojiyi ve çözümü şu şekilde anlatıyor: “Türkiye ve Dünya’da bankalar ve ödeme sistemcileri, kredi kartları bilgilerimizin güvenliğini sağlamak için zaman içinde kendini geliştirdi. Ancak bu sektörde orta ve küçük ölçekli çoğu e-ticaret sitesi, yüksek maliyetler ve teknik ekip yetersizliklerinden dolayı bu gelişime ayak uyduramıyor. Kredi kartı dolandırıcılarının da büyük firmalardan ziyade küçük işletmeleri daha çok hedef aldığını görüyoruz. Bu kapsamda kullanımı kolay, sadece web sitenizin adresini yazarak güvenlik taramalarını başlatan, güvenlik açıklarını ve kart verisi çalınma tehditlerini gerçek zamanlı tespit eden bir siber güvenlik çözümü geliştirdik.”

ANLAŞILIR BİLGİ BANKASI

Küçük ve orta ölçekli e-ticaret siteleri için teknik yetersizliğin ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Harputlu, “Biz bu konuda, 14 yıllık veri merkezi ve fintech güvenlik tecrübemizle web sitesinde ortaya çıkan sistem açıklarının kapatılması için müşterilere kolay anlaşılır bir bilgi bankası sunuyoruz. Aynı zamanda gerektiğinde destek alabilecekleri bir güvenlik ekibimiz de var. Böylece rakiplerimizden farklı olarak müşterinin sistem güvenliğini yüksek teknik bilgi gerektirmeden, kolay anlaşılır ve gerektiğinde destek alabileceği bir yapıda sunuyoruz. Tüm bunlara ek olarak, güvenlik denetimlerini belli zamanlarda değil gerçek zamanlı yapıyoruz. Çünkü bizim için kredi kartı ile işlem yapan yerlerin güvenliği, sürekli denetlenmesi gereken bir öneme sahip” dedi.

Yazılım olarak servis (SaaS) yani aylık ücretlendirme modeli üzerine gelir modelini odakladıklarını anlatan Harputlu, “Nisan 2019’da yayına çıkan ürünümüz ile şu an 12 müşteriye ulaşmış durumdayız. Ürünümüz her ne kadar küçük ve orta ölçekli e-ticaret siteleri odaklı olsa da kurumsal firmalar ve ödeme sistemcileri tarafından da kullanılan bir ürün haline geldi. Sektördeki birçok oyuncuya hitap edebilmemiz bizi ayrıca sevindirdi. 2 aylık bu kısa süre içinde de 60 bin TL’lik ciroya ulaştık” diye konuştu.

HEDEFLERİ 650 BİN E-TİCARET SİTESİ



PCI Checklist’in kodunu yazmaya başladıktan 2 ay sonra Avrupa’nın en büyük siber güvenlik topluluklarından biri olan Hague Security Delta’dan (HSD) kabul aldıklarını ifade eden Harputlu, “Dünyanın teknoloji devi şirketlerinin de yer aldığı bu siber güvenlik topluluğuna katılarak, ürünümüzün Avrupa pazarına hızlı bir şekilde girebilmesi için bir fırsat yakalamış olduk. Türkiye’de yeterince büyüklüğe ulaştıktan sonra Avrupa’ya açılmayı planlıyoruz. Şu an belirlediğimiz pazarda PCI Checklist’i dünyada kullanabilecek 650 bin civarında e-ticaret sitesi var ve 2020 sonuna kadar bunların 3 binine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

WORKUP KATKISIYLA HIZLANDI

İŞ Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup girişimcilik programı çatısı altında yer aldıklarını belirten Harputlu, şunları anlattı: “Workup, ürünümüzün özelliklerinden, pazar stratejisine kadar birçok konuda bize yol gösterici oldu. Ankaralı bir startup olarak program kapsamında 6 ay boyunca her hafta İstanbul’a gidip geldik ve toplamda ekip olarak 80 bin kilometre yol kat ettik. Ancak geriye dönüp baktığımızda bu kat ettiğimiz yol sayesinde, yol haritamızın kilometre taşlarını oluşturduk ve çok değerli bağlantılar edindik.”