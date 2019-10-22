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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.10.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Güvenlik kurumlarına bütçeden 119,1 milyar lira

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Güvenlik kurumlarına bütçeden 119,1 milyar lira

Ülke güvenliğinde görev alan kurumların 2020 yılı bütçesi 119,1 milyar lira olarak belirlendi. Savunma ve güvenlik alanında gelecek yıl için en fazla kaynak ayrılan kurumlar 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığı ve 39 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü oldu.

Ülke güvenliğinde görev alan kurumlara 2020 yılı bütçesinde yaklaşık 119,1 milyar lira kaynak ayrılırken, bu ödenekten en fazla payı 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığı ve 39 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü alacak.

AA muhabirinin TBMM'ye sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, 1 trilyon 95,5 milyar liralık toplam bütçe içinde savunma ve güvenlikte görev alan kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara gelecek yıl için ayrılan toplam ödenek 119 milyar 146 milyon 640 bin lirayı buldu.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, yaklaşık 39 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 23 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına 2,2 milyar lira kaynak tahsis edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığına yaklaşık 1,1 milyar lira ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 35 milyon lira ödenek verildi.

FON KAYNAKLARINDAN DA YARARLANILACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç planları uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçlerle gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayi Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar birlikte değerlendirilerek, Savunma Sanayi İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

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