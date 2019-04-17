Güvenli mobil ödeme için altyapÄ± oluÅŸturuluyor
Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, mal ve hizmet satÄ±ÅŸlarÄ±na iliÅŸkin bedellerin yeni teknolojilere uygun olarak mobil Ã¶deme gibi yÃ¶ntemlerle tahsili iÃ§in belgelerin elektronik ortamda oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik altyapÄ± hazÄ±rlanacak.
GÄ°B tarafÄ±ndan, "GÃ¼venli Mobil Ã–deme ve Elektronik Belge YÃ¶netim Sistemine Ä°liÅŸkin Vergi Usul Kanunu Genel TebliÄŸ TaslaÄŸÄ±" hazÄ±rlandÄ±.Â
Bankalar, elektronik para kuruluÅŸlarÄ±, Ã¶deme kuruluÅŸlarÄ±nca, yeni teknolojik geliÅŸmelere uygun olarak fiziki POS cihazlarÄ± gerektirmeyen Ã¶deme yÃ¶ntemleri sunulurken, tebliÄŸ taslaÄŸÄ±nda da mal ve hizmet satÄ±ÅŸlarÄ±na ait bedellerin tahsilatÄ±yla mali belgelerin elektronik ortamda oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin uygulamalarÄ±n mÃ¼kelleflerin kullanÄ±mÄ±na sunumu ve mÃ¼kellefler tarafÄ±ndan kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda uyulmasÄ± gereken usul ve esaslara yer verildi.Â
Buna gÃ¶re, finans kuruluÅŸlarÄ± ve Ã¶zel entegratÃ¶r kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen satÄ±ÅŸ, Ã¶deme-tahsilat iÅŸlemleri ve bu iÅŸlemlere iliÅŸkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluÅŸturulmasÄ±, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi sÃ¼reÃ§lerine yÃ¶nelik olarak GÃ¼venli Mobil Ã–deme ve Elektronik Belge YÃ¶netim Sistemi oluÅŸturulacak.Â
Ã–ZEL ENTEGRATÃ–R KURULUÅžLAR GÃ–REVLENDÄ°RÄ°LECEK
Elektronik belgelerin (e-Fatura, e-ArÅŸiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi diÄŸer elektronik belgeler) dÃ¼zenlenmesi, iletilmesi, alÄ±nmasÄ± ve saklama hizmetleriyle ilgili mÃ¼kelleflere hizmet verme konusunda GÄ°B'den izin almÄ±ÅŸ Ã¶zel entegratÃ¶r kuruluÅŸlar gÃ¶rev yapacak.Â
Ã–demeyi gerÃ§ekleÅŸtiren araÃ§lar (donanÄ±m ve yazÄ±lÄ±m), finans kuruluÅŸu tarafÄ±ndan gÃ¼venliÄŸi saÄŸlanmÄ±ÅŸ ve sorumluluÄŸu kabul edilmiÅŸ nitelikte olacak. Bu araÃ§lar sadece bankalar, elektronik para kuruluÅŸlarÄ± ve Ã¶deme kuruluÅŸlarÄ± ile Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yetkilendirilen finans kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan verilebilecek.Â
Mal ve hizmet satÄ±ÅŸlarÄ±na ait Ã¶deme iÅŸlemlerinin, Ã¶zel entegratÃ¶r kuruluÅŸlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla belge dÃ¼zenleyecek mÃ¼kellefin mÃ¼kellefiyet tÃ¼rÃ¼ne uygun ÅŸekilde, anlÄ±k olarak, mevzuatta Ã¶ngÃ¶rÃ¼len elektronik belgelere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi ve dÃ¼zenlenen bu belgenin elektronik veya kaÄŸÄ±t ortamda muhatabÄ±na iletilmesi zorunlu olacak.Â
MÃ¼kelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, e-belge dÃ¼zenlenmesi konusunda iÅŸ birliÄŸi yapacaÄŸÄ± Ã¶zel entegratÃ¶r kuruluÅŸuyla birlikte gerekli teknik, yazÄ±lÄ±m ve altyapÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaparak GÄ°B'e yazÄ±lÄ± baÅŸvurmalarÄ± gerekecek. BaÅŸkanlÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸerlendirme sÃ¼reÃ§lerini baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde tamamlayan ve Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan da izin verilen finans kuruluÅŸlarÄ± kendilerine izin yazÄ±sÄ±nda bildirilen tarihten geÃ§erli olmak Ã¼zere Ã¶deme ve elektronik belgelerin dÃ¼zenlemesi hususunda mÃ¼kelleflere hizmet verebilecek.Â
YARARLANACAK MÃœKELLEFLER
GÃ¼venli Mobil Ã–deme ve Elektronik Belge DÃ¼zenleme Sistemi'nden ihtiyari olarak, ticari kazancÄ± basit usulde tespit edilen mÃ¼kellefler, ticari kazancÄ± iÅŸletme hesabÄ± esasÄ±na gÃ¶re tespit edilen mÃ¼kellefler, ticari kazancÄ± bilanÃ§o esasÄ±na gÃ¶re tespit edilen mÃ¼kellefler, serbest meslek erbaplarÄ±, zirai kazanÃ§ sahibi Ã§iftÃ§iler ve vergiden muaf esnaf yararlanabilecek.Â
Bu sisteme dahil olan mÃ¼kellefler, Vergi Usul Kanunu'nca kendilerine dÃ¼zenleme zorunluluÄŸu getirilen belgeleri elektronik belge olarak dÃ¼zenlemek ve mÃ¼ÅŸterilerine belgenin tÃ¼rÃ¼ ve niteliÄŸine baÄŸlÄ± olarak elektronik ortamda veya kaÄŸÄ±t ortamÄ±nda iletmek zorunda olacak. Vergiden muaf esnaf, belge dÃ¼zenleme zorunluluÄŸu bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan, format ve standardÄ± baÅŸkanlÄ±k tarafÄ±ndan belirlenen, mali deÄŸeri bulunmayan bilgi fiÅŸi dÃ¼zenleyecek.Â
Sisteme dahil olan mÃ¼kelleflerin, faaliyetlerinde Ã¶deme kaydedici cihazlarÄ± kullanma mecburiyetleri bulunmayacak.Â
KAÄžIT ORTAMINDA BELGE DÃœZENLENEMEYECEKÂ
GÃ¼venli Mobil Ã–deme ve Elektronik Belge YÃ¶netim Sistemi'ni mÃ¼kelleflere sunan finans kuruluÅŸlarÄ± ile bu sistem kapsamÄ±nda elektronik belgelerin oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik hizmet sunan Ã¶zel entegratÃ¶rler, hizmet verdikleri mÃ¼kelleflere ait tahsilat ve elektronik belge bilgilerini, tahsilatÄ±n yapÄ±lmasÄ±yla elektronik belgelerin oluÅŸturulmasÄ±, imzalanmasÄ±, gÃ¶nderilmesi ve alÄ±nmasÄ± amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanamayacak.Â
Tahsilata iliÅŸkin bilgiler ile sistem kapsamÄ±nda oluÅŸturulan elektronik belgeler, 10 yÄ±l sÃ¼reyle gizliliÄŸi ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlanacak ÅŸekilde muhafaza edilecek.Â
Finans kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n tahsilata iliÅŸkin bilgileri, Ã¶zel entegratÃ¶rlerin ise bu sistem kapsamÄ±nda oluÅŸturulan elektronik belgeleri GÄ°B'e anlÄ±k olarak sunma, iletme veya uzaktan eriÅŸime aÃ§ma sorumluluÄŸu bulunacak.Â
Sisteme dahil olan mÃ¼kellefler mÃ¼cbir sebepler ve zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda, kaÄŸÄ±t ortamda belge dÃ¼zenleyemeyecek.Â
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