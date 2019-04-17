MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriGüvenli mobil ödeme için altyapÄ± oluÅŸturuluyor
GeriEkonomi Güvenli mobil ödeme için altyapÄ± oluÅŸturuluyor
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
17.04.2019 - 15:38, Son GÃ¼ncelleme:

Güvenli mobil ödeme için altyapÄ± oluÅŸturuluyor

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Güvenli mobil ödeme için altyapÄ± oluÅŸturuluyor

Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, mal ve hizmet satÄ±ÅŸlarÄ±na iliÅŸkin bedellerin yeni teknolojilere uygun olarak mobil Ã¶deme gibi yÃ¶ntemlerle tahsili iÃ§in belgelerin elektronik ortamda oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik altyapÄ± hazÄ±rlanacak.

GÄ°B tarafÄ±ndan, "GÃ¼venli Mobil Ã–deme ve Elektronik Belge YÃ¶netim Sistemine Ä°liÅŸkin Vergi Usul Kanunu Genel TebliÄŸ TaslaÄŸÄ±" hazÄ±rlandÄ±.Â 
Bankalar, elektronik para kuruluÅŸlarÄ±, Ã¶deme kuruluÅŸlarÄ±nca, yeni teknolojik geliÅŸmelere uygun olarak fiziki POS cihazlarÄ± gerektirmeyen Ã¶deme yÃ¶ntemleri sunulurken, tebliÄŸ taslaÄŸÄ±nda da mal ve hizmet satÄ±ÅŸlarÄ±na ait bedellerin tahsilatÄ±yla mali belgelerin elektronik ortamda oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin uygulamalarÄ±n mÃ¼kelleflerin kullanÄ±mÄ±na sunumu ve mÃ¼kellefler tarafÄ±ndan kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda uyulmasÄ± gereken usul ve esaslara yer verildi.Â 
Buna gÃ¶re, finans kuruluÅŸlarÄ± ve Ã¶zel entegratÃ¶r kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen satÄ±ÅŸ, Ã¶deme-tahsilat iÅŸlemleri ve bu iÅŸlemlere iliÅŸkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluÅŸturulmasÄ±, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi sÃ¼reÃ§lerine yÃ¶nelik olarak GÃ¼venli Mobil Ã–deme ve Elektronik Belge YÃ¶netim Sistemi oluÅŸturulacak.Â 

Ã–ZEL ENTEGRATÃ–R KURULUÅžLAR GÃ–REVLENDÄ°RÄ°LECEK

Elektronik belgelerin (e-Fatura, e-ArÅŸiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi diÄŸer elektronik belgeler) dÃ¼zenlenmesi, iletilmesi, alÄ±nmasÄ± ve saklama hizmetleriyle ilgili mÃ¼kelleflere hizmet verme konusunda GÄ°B'den izin almÄ±ÅŸ Ã¶zel entegratÃ¶r kuruluÅŸlar gÃ¶rev yapacak.Â 

Ã–demeyi gerÃ§ekleÅŸtiren araÃ§lar (donanÄ±m ve yazÄ±lÄ±m), finans kuruluÅŸu tarafÄ±ndan gÃ¼venliÄŸi saÄŸlanmÄ±ÅŸ ve sorumluluÄŸu kabul edilmiÅŸ nitelikte olacak. Bu araÃ§lar sadece bankalar, elektronik para kuruluÅŸlarÄ± ve Ã¶deme kuruluÅŸlarÄ± ile Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yetkilendirilen finans kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan verilebilecek.Â 
Mal ve hizmet satÄ±ÅŸlarÄ±na ait Ã¶deme iÅŸlemlerinin, Ã¶zel entegratÃ¶r kuruluÅŸlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla belge dÃ¼zenleyecek mÃ¼kellefin mÃ¼kellefiyet tÃ¼rÃ¼ne uygun ÅŸekilde, anlÄ±k olarak, mevzuatta Ã¶ngÃ¶rÃ¼len elektronik belgelere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi ve dÃ¼zenlenen bu belgenin elektronik veya kaÄŸÄ±t ortamda muhatabÄ±na iletilmesi zorunlu olacak.Â 

MÃ¼kelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, e-belge dÃ¼zenlenmesi konusunda iÅŸ birliÄŸi yapacaÄŸÄ± Ã¶zel entegratÃ¶r kuruluÅŸuyla birlikte gerekli teknik, yazÄ±lÄ±m ve altyapÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaparak GÄ°B'e yazÄ±lÄ± baÅŸvurmalarÄ± gerekecek. BaÅŸkanlÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸerlendirme sÃ¼reÃ§lerini baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde tamamlayan ve Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan da izin verilen finans kuruluÅŸlarÄ± kendilerine izin yazÄ±sÄ±nda bildirilen tarihten geÃ§erli olmak Ã¼zere Ã¶deme ve elektronik belgelerin dÃ¼zenlemesi hususunda mÃ¼kelleflere hizmet verebilecek.Â 

YARARLANACAK MÃœKELLEFLER

GÃ¼venli Mobil Ã–deme ve Elektronik Belge DÃ¼zenleme Sistemi'nden ihtiyari olarak, ticari kazancÄ± basit usulde tespit edilen mÃ¼kellefler, ticari kazancÄ± iÅŸletme hesabÄ± esasÄ±na gÃ¶re tespit edilen mÃ¼kellefler, ticari kazancÄ± bilanÃ§o esasÄ±na gÃ¶re tespit edilen mÃ¼kellefler, serbest meslek erbaplarÄ±, zirai kazanÃ§ sahibi Ã§iftÃ§iler ve vergiden muaf esnaf yararlanabilecek.Â 

Bu sisteme dahil olan mÃ¼kellefler, Vergi Usul Kanunu'nca kendilerine dÃ¼zenleme zorunluluÄŸu getirilen belgeleri elektronik belge olarak dÃ¼zenlemek ve mÃ¼ÅŸterilerine belgenin tÃ¼rÃ¼ ve niteliÄŸine baÄŸlÄ± olarak elektronik ortamda veya kaÄŸÄ±t ortamÄ±nda iletmek zorunda olacak. Vergiden muaf esnaf, belge dÃ¼zenleme zorunluluÄŸu bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan, format ve standardÄ± baÅŸkanlÄ±k tarafÄ±ndan belirlenen, mali deÄŸeri bulunmayan bilgi fiÅŸi dÃ¼zenleyecek.Â 
Sisteme dahil olan mÃ¼kelleflerin, faaliyetlerinde Ã¶deme kaydedici cihazlarÄ± kullanma mecburiyetleri bulunmayacak.Â 

KAÄžIT ORTAMINDA BELGE DÃœZENLENEMEYECEKÂ

GÃ¼venli Mobil Ã–deme ve Elektronik Belge YÃ¶netim Sistemi'ni mÃ¼kelleflere sunan finans kuruluÅŸlarÄ± ile bu sistem kapsamÄ±nda elektronik belgelerin oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik hizmet sunan Ã¶zel entegratÃ¶rler, hizmet verdikleri mÃ¼kelleflere ait tahsilat ve elektronik belge bilgilerini, tahsilatÄ±n yapÄ±lmasÄ±yla elektronik belgelerin oluÅŸturulmasÄ±, imzalanmasÄ±, gÃ¶nderilmesi ve alÄ±nmasÄ± amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanamayacak.Â 

Tahsilata iliÅŸkin bilgiler ile sistem kapsamÄ±nda oluÅŸturulan elektronik belgeler, 10 yÄ±l sÃ¼reyle gizliliÄŸi ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlanacak ÅŸekilde muhafaza edilecek.Â 
Finans kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n tahsilata iliÅŸkin bilgileri, Ã¶zel entegratÃ¶rlerin ise bu sistem kapsamÄ±nda oluÅŸturulan elektronik belgeleri GÄ°B'e anlÄ±k olarak sunma, iletme veya uzaktan eriÅŸime aÃ§ma sorumluluÄŸu bulunacak.Â 

Sisteme dahil olan mÃ¼kellefler mÃ¼cbir sebepler ve zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda, kaÄŸÄ±t ortamda belge dÃ¼zenleyemeyecek.Â 

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

GÃ¼neÅŸi gÃ¶ren akÄ±n etti! Yerli yabancÄ± turist oraya koÅŸtu

Halkbank borÃ§lanma aracÄ± ihraÃ§ edecek

ArabanÄ±zÄ±n Ã¶mrÃ¼nÃ¼ uzatacak 5 hareket

Bakan DÃ¶nmez aÃ§Ä±kladÄ±! Bor temelli yerli yakÄ±t pili geliyor