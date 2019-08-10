Güvenli e-ticaret için uyarılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGüvenli e-ticaret için uyarılar
GeriEkonomi Güvenli e-ticaret için uyarılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.08.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Güvenli e-ticaret için uyarılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güvenli e-ticaret için uyarılar

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, "İnternet üzerinden ihtiyaçlarını gidermek isteyenler güvenilir firmaların web sitelerinden alışveriş yapmalı. Sosyal medya hesapları üzerinden veya şüphe duyulan internet sitesinden alışveriş yapılmamalı, zorunlu hallerde ise kapıda kontrollü ve elden ödemeli kargo tercih edilmeli. Satın alınan ürün yasal olarak teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde iade edilebilir ve ödenen bedelin iadesi talep edilebilir. Karşı taraf bu talebi yerine getirmediğinde, tüketici hakem heyetlerine müracaat edilmelidir" açıklamasında bulundu.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, internet üzerinden alışveriş yapmak isteyenlerin güvenilir firmaların web sitelerini tercih etmeleri gerektiğini belirterek, "Sosyal medya hesapları üzerinden veya şüphe duyulan internet sitesinden alışveriş yapılmamalı, zorunlu hallerde ise kapıda kontrollü ve elden ödemeli kargo tercih edilmeli." dedi.

Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-ticarette mağdur olmamak için vatandaşların dikkat etmesi gerekenlere ilişkin bilgi verdi.
e-ticarette sahte web siteleri üzerinden veya sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapılabildiğine dikkati çeken Koçal, internet üzerinden ihtiyaçlarını gidermek isteyenlerin güvenilir firmaların web sitelerinden alışveriş yapmaları gerektiğini ifade etti.

Bilinen markaların web sayfalarının benzerleri yapılarak da tüketicilerin kandırılabildiğine işaret eden Koçal, e-ticarette site adresinin "https://" ile başlamasına ve veri güvenliği sağlayan SSL sertifikasına sahip olup olmadığına dikkat etmek gerektiğini bildirdi.

Koçal, web sayfasında firmanın ürün katalogları, satış fiyatları, iletişim bilgilerinin kontrol edilmesi, hatta telefon açarak teyit alınması gerektiğini belirterek, "Sayfayla ilgili şikayet olup olmadığı araştırılmalı, ürün fiyatları piyasa fiyatlarıyla karşılaştırılmalı, çok fiyat farkı varsa sipariş verilmemeli." diye konuştu.

"GÜVEN DAMGASI FAYDALI"

Koçal, Ticaret Bakanlığının, e-ticaret siteleri için hayata geçirdiği "Güven Damgası"nın yararlarına işaret ederek, "e-ticaret sitesinin Güven Damgası varsa belirli standartları yerine getirdiği, kişisel verilerin korunduğu ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığı, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiği anlaşılabilir." dedi.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sanal kart kullanılmasını öneren Koçal, "Limiti çok yüksek kredi kartı yerine sanal kart oluşturmak ve kendi belirlediğiniz limitle alışveriş yapmak daha güvenli. Böylece riski minimuma indirmiş olursunuz." ifadesini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılığın daha kolay yapılabildiğini aktaran Koçal, şöyle devam etti:
"Sosyal medya hesapları üzerinden veya şüphe duyulan internet sitesinden alışveriş yapılmamalı, zorunlu hallerde ise kapıda kontrollü ve elden ödemeli kargo tercih edilmeli. Bu uygulamayı sağlamayan siteler/firmalar kesinlikle tüketicinin sırtından haksız kazanç elde etmek için kurulmuştur."

Koçal, satın alınan ürünün yasal olarak teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde iade edilebileceğini ve ödenen bedelin iadesinin istenilebileceğini anımsatarak, "Bu taleplerini yazılı ya da kalıcı dijital ortamlarda karşı tarafa bildirmeleri gerekiyor. Karşı taraf bu talebi yerine getirmediğinde, tüketici hakem heyetlerine müracaat edilmelidir." dedi.

"CEZA YASASINDA DEĞİŞİKLİK YA DA TANIMLAMA YAPILMALI"

Dolandırıcıların verdiği bilgiler sahte olduğu için kanuni hakların takibinde sıkıntılar yaşanabildiğini dile getiren Koçal, şunları kaydetti:
"Yetkililer, bu tür hesapları ivedi olarak takibe almalı ve kapatmalıdır. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için ceza yasasında gerekli değişiklik yapılmalı veya yasada bu tip vakalar tanımlanmalıdır. Söz konusu site reklamlarını yayınlayan mecralarla ilgili de yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Vatandaşlarımıza ihtiyaçları olan ürünleri görerek, kontrol ederek almalarını tavsiye ediyorum. İnternet üzerinden ihtiyaçlarını gidermek isteyenler güvenilir firmaların web sitelerinden alışveriş yapsınlar ki tüketmeden tükenmesinler, huzurları kaçmasın." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Düşük bütçeyle oturma izni veren ülkeler belli oldu! 600 dolarlık gelirle...
Bayramda yola çıkacaklara önemli uyarı: Buna dikkat!
Yoğunluk başladı... Araç kuyrukları oluştu
Sıfır gibi sokulan 2. el lüks araçlara af