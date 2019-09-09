Güvenini kazanıp Afrika’ya ışık oldu

ENERJİYE ihtiyaç duyan ülkelere kendi tasarlayıp inşa ettiği enerji gemileriyle (powership) elektrik üretip satan Karadeniz Holding bünyesindeki Karpowership, 13 farklı ülkede 35 milyon insanı aydınlatıyor. 22 yüzer elektrik santralı (powership) alanında dünya liderleri arasında yer alan Karpowership, bugün Irak, Gine Bissau, Sierra Leone, Gambiya, Mozambik, Gana, Sudan, Lübnan, Küba, Senegal ve Endonezya’ya elektrik sağlıyor. 5 yıl içerisinde toplam 5 bin megavat kapasiteli 20 enerji gemisini daha filoların katmayı planlayan Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, 2007 yılında başladıkları gemiden elektrik üretimi konusunda edindikleri ‘know how’ ile bugün dünyada söz sahibi olduklarını belirterek, “Bizim hızımızda ve teknolojimizde gemiden elektrik üreten bir başka şirket daha yok. Bu anlamda dünyada tekiz. Gemiden hem hızlı hem de ucuz elektrik üretiminde globalde bir rakibimiz yok” dedi. Powership ile elektrik ihtiyacını gidermeye yönelik Afrika başta olmak üzere dünyada büyük bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Harezi “Bizim yaptığımız işi yapmak isteyen çok şirket oluyor. Zaman zaman bize ‘nasıl yapıyorsunuz’ diye başvuranlar oluyor. Biz hepsiyle birikimimizi paylaşıyoruz. Ancak yine de yapamıyorlar” diye konuştu.

DÜNYADA RAKİBİMİZ YOK

Bu hafta Senegal’e gitmek üzere Yalova’daki Karmarine Tersanesi’nde hazır bekleyen ‘Ayşegül Sultan’ isimli powershipte bir grup gazeteci ile bir araya gelen Harezi, Afrika’da bugün her 6 kişiden birinin elektriğe erişimi olmadığını ve yapılan analizlere göre dünyada 18 bin MW’lık powership potansiyeli bulunduğunu hatırlatarak Karpowership’in yakaladığı başarının sırrını şöyle açıkladı: “2019’un başından itibaren 3.500MW’ı aşan kurulu gücüyle yüzen elektrik santrali filomuzun operasyon ve işletmesini de kendi bünyemizde yapıyoruz. En büyük sırrımız elektrik götürdüğümüz ülkelerin dert ortağı olmak. Özellikle Afrika ülkelerinin dertleriyle dertlenerek oluşturduğumuz güven bize yeni projelerin kapılarını açıyor. Biz bugün 30 gün içinde ihtiyaç duyulan bölgeye, temiz ve ucuz elektrik verebiliyoruz.”

BİZİM SIRRIMIZ GÜVEN

Korpowership’in bu noktaya gelinceye kadar çok ciddi deneyimler yaşadığını aktaran Harezi şunları anlattı: “Elektriğe ihtiyaç duyan ülkelerde idarelerin başındaki insanlar, sizin gerçekten onlara yardımcı olmak amacıyla orada olduğunuzu anlayınca çok farklı davranıyorlar. Bugüne kadar o kadar çok yabancı şirket gelip, iş başladığında, ‘bu benim kontratımda yok, bunu siz yapmak zorundasınız, yapmazsanız kontratımı iptal ederim, cezai şartımı uygulatırım’ gibi durumlar yaşatmış ki, idareciler güven duymakta çok zorlanıyorlar. Biz bir aile şirketiyiz. Birçok konuda esnek davranabiliyoruz, onların derdinden anlıyoruz. Örneğin o kadar çok elektrik direği bağışladık ki. Bazen diyorlar ki; ‘Ülkemizde iç savaş çıktı, ordu başa geçti, önümüzdeki ay seçimler olur, bir sonraki ay hükümet kurulur. Kusura bakmayın biz ödemeyi ancak 3 ay sonra yapabiliriz. Biz de onlara, ‘Tamam siz yakıtı zamanında verdiğiniz sürece sizi mağdur etmeyeceğiz’. Çünkü biliyoruz ki elektriği kessek hastaneleri çalışamayacak, belki okulu elektriksiz kalacak ve ülkenin ayağa kalkması çok daha zor hale gelecek. Bu da kendi bindiğimiz dalı kesmek anlamına gelir. Biz bugüne kadar daha hiçbir ülkede elektriği kesmedik. İşte en büyük gücümüz bu yarattığımız güven.”

JAPON MOL İLE ELEKTRİK ORTAKLIĞI



KARPOWER-SHIP’in Japonya merkezli dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketlerinden Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ile bir anlaşma yaptığını belirten Zeynep Harezi, “MOL ile birlikte ‘KARMOL’ markası altında dünyanın en güvenilir ve tercih edilir LNG-to-Powership (Sıvı Doğal Gaz ile Enerji Üretme) çözümü sağlayıcısı olmak üzere iş birliği yapacağız. Anlaşma kapsamında Karpowership konusunda da ortaklık opsiyonu var. Elektrik üretimi konusunda şu anda 10-15 ülke ile konuşuyoruz. Bunlardan 7-8’i Afrika, 4-5’i Asya ve 2-3’ü de Latin Amerika ülkesi” dedi.

2020’DE HEDEF 8 BİN MEGAVATT

KARPOWERSHIP’in bugün 2 bin 500 çalışanıyla 16 farklı ülkede faaliyette olduğunu kaydeden Zeynep Harezi, şu anda yapım aşamasında olan 5 bin MW’lik kapasiteli 20 geminin 5 yıl içinde faaliyete geçmesi ile şirketin kurulu gücünün 2020’de 8 bin MW’yı geçmesinin planlandığını söyledi.

İLKİ 2. DÜNYA SAVAŞI’NDA



YÜZER elektrik santrallarının aslında geleneksel bir teknoloji olduğunu belirten Zeynep Harezi, “İlk yüzer elektrik santrallerı (powership) 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan savaş gemileri tarafından kullanılmış. Amerikalılar Karayipler’e elektrik vermek için savaş döneminde gemilerin içindeki jenaratörleri adalara bağlamışlar. Bu teknolojinin ilk örnekleri böylece ortaya çıkmış. Şu anda dünyada bu şekilde işleyen bazı örnekler var ama bizim yaptığımız şekliyle dünyada başka şirket yok. Dünyada 50-60 powership var ve bunların 30-40’ı Afrika’da. Bizim globalde şu anda aktif 22 powership’imiz var” şeklinde konuştu.

BİTCOİN İÇİN BİLE TEKLİF GELDİ



KARPOWERSHIP’in alanındaki liderliği nedeniyle dünyadan çok yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Zeynep Harezi, şunları anlattı: “Çok değişik ülkelerden çok değişik teklifler alıyoruz. Ortak olmak isteyenler oluyor pek sıcak bakmıyoruz. Örneğin Rusya’dan nükleer powership yapmamız için teklif geldi. Norveç’ten, Belçika’dan hatta İngiltere’den teklifler geldi ama kabul etmedik. Son olarak bitcoin faaliyeti yürüten bir şirketten bir teklif geldi. Ama biz bütün bunları kabul etmedik.”