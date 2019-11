Gürcistan'ın ticari potansiyeli Türk iş adamlarına fırsat sağlıyor

Yaklaşık 27 yıldır diplomatik ilişki içerisinde bulunan, aynı zamanda stratejik ortak ve sınır komşusu olan Türkiye ile Gürcistan arasında ticari ilişkiler her geçen gün artmaya devam ediyor. Her iki ülke ulaşım ve enerji gibi sektörlerde ortak projelere imza atarken ticaret hacmi de büyümeye devam ediyor. Türkiye ile Gürcistan arasında yıllık ticaret hacmi yaklaşık 1.5 milyar dolara ulaşırken gerek Türkiye gerekse Gürcistan bu potansiyelin artırılması yönünde adımlar atmakta kararlı.



Gürcistan'da 1999 yılından beri faaliyet gösteren Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı,Türk iş adamı Osman Turan, iki ülke arasında sürekli gelişen ekonomik ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi. Türkiye'nin her yerinden yatırımcıların Gürcistan'da çeşitli alanlarda iş yaptığını kaydeden Turan, "Toplam yatırım olarak bakacak olursak; Türk girişimcilerin Gürcistan'da bir milyar doların üzerinde yatırımı var. Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı konumunda ve mevcut rakamları daha da yükseltmeyi planlıyoruz." dedi.



NÜFUSUNUN 3 KATI TURİST AĞIRLAYAN BİR ÜLKE



Dernek olarak iki ülke ilişkilerinde köprü görevi gördüklerini ve bu görevi 20 yıldır layıkıyla yapmaya çalıştıklarını hatırlatan Turan, bundan sonra çıtayı daha da yukarılara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.



Gürcistan'da "Türk iş adamları ormanı" yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Turan, "Gürcistan'ı yeşillendireceğiz. Biz bu ülkeye diyeceğiz ki; bizim buradaki amacımız sadece para kazanmak değil, biz burada sizin de doğanıza saygı gösteriyoruz ve doğayı koruma yönünde belli projelere imza atacağız" yorumunu yaptı.



Gürcistan kanunlarının Avrupa Birliği'ne (AB) entegre olduğunu hatırlatan Turan, "Dolayısıyla herhangi yeni çıkan bir kanun geçerli kanun oluyor ve burada bizim yatırımcılarımızın kanunları takip etmesi lazım, kanuni bir iş yapması lazım. Aslında bu bir pozitif durumdur." dedi.Turan, Gürcistan'a 3 buçuk milyon nüfuslu küçük bir ülke olarak bakıldığını ama nüfusunun en az 3 katı kadar her yıl turistin geldiğinin altını çizdi.



Turan sözlerini şöyle tamamladı:



"Gürcistan'ın turist açısından 10 milyonluk bir potansiyeli var. Yabancı iş adamları için Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret anlaşması yapmış olması önemli. Türkiye'nin de bu durumdan fırsat ve avantaj oluşturacağı kanaatindeyiz. GÜRTİAD'da her sektörü temsil eden üyelerimiz var ve bu çok güzel bir gelişme. Özelikle son dönemlerde Gürcistan'da yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlamamız anlamlı bir adımdır."