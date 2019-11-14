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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.11.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Gürcistan'ın ticari potansiyeli Türk iş adamlarına fırsat sağlıyor

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Gürcistan'ın ticari potansiyeli Türk iş adamlarına fırsat sağlıyor

Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği Başkanı Osman Turan "Türk girişimcilerin Gürcistan'da bir milyarın üzerinde yatırımı var. Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı" dedi.

Yaklaşık 27 yıldır diplomatik ilişki içerisinde bulunan, aynı zamanda stratejik ortak ve sınır komşusu olan Türkiye ile Gürcistan arasında ticari ilişkiler her geçen gün artmaya devam ediyor. Her iki ülke ulaşım ve enerji gibi sektörlerde ortak projelere imza atarken ticaret hacmi de büyümeye devam ediyor. Türkiye ile Gürcistan arasında yıllık ticaret hacmi yaklaşık 1.5 milyar dolara ulaşırken gerek Türkiye gerekse Gürcistan bu potansiyelin artırılması yönünde adımlar atmakta kararlı.

Gürcistan'da 1999 yılından beri faaliyet gösteren Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı,Türk iş adamı Osman Turan, iki ülke arasında sürekli gelişen ekonomik ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi. Türkiye'nin her yerinden yatırımcıların Gürcistan'da çeşitli alanlarda iş yaptığını kaydeden Turan, "Toplam yatırım olarak bakacak olursak; Türk girişimcilerin Gürcistan'da bir milyar doların üzerinde yatırımı var. Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı konumunda ve mevcut rakamları daha da yükseltmeyi planlıyoruz." dedi.

NÜFUSUNUN 3 KATI TURİST AĞIRLAYAN BİR ÜLKE

Dernek olarak iki ülke ilişkilerinde köprü görevi gördüklerini ve bu görevi 20 yıldır layıkıyla yapmaya çalıştıklarını hatırlatan Turan, bundan sonra çıtayı daha da yukarılara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
 
Gürcistan'da "Türk iş adamları ormanı" yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Turan, "Gürcistan'ı yeşillendireceğiz. Biz bu ülkeye diyeceğiz ki; bizim buradaki amacımız sadece para kazanmak değil, biz burada sizin de doğanıza saygı gösteriyoruz ve doğayı koruma yönünde belli projelere imza atacağız" yorumunu yaptı.

Gürcistan kanunlarının Avrupa Birliği'ne (AB) entegre olduğunu hatırlatan Turan, "Dolayısıyla herhangi yeni çıkan bir kanun geçerli kanun oluyor ve burada bizim yatırımcılarımızın kanunları takip etmesi lazım, kanuni bir iş yapması lazım. Aslında bu bir pozitif durumdur." dedi.Turan, Gürcistan'a 3 buçuk milyon nüfuslu küçük bir ülke olarak bakıldığını ama nüfusunun en az 3 katı kadar her yıl turistin geldiğinin altını çizdi.

Turan sözlerini şöyle tamamladı:

"Gürcistan'ın turist açısından 10 milyonluk bir potansiyeli var. Yabancı iş adamları için Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret anlaşması yapmış olması önemli. Türkiye'nin de bu durumdan fırsat ve avantaj oluşturacağı kanaatindeyiz. GÜRTİAD'da her sektörü temsil eden üyelerimiz var ve bu çok güzel bir gelişme. Özelikle son dönemlerde Gürcistan'da yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlamamız anlamlı bir adımdır."

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