Gürcistan'a kaçan Galip Öztürk fotoğraf paylaştı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararı sonrası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin, 'müebbet hapis cezasının infazının devamına' karar verdiği gün Gürcistan'a kaçan Metro Holding patronu Galip Öztürk sosyal medyadan fotoğraf paylaştı...
BUNDAN 22 yıl önce İstanbul Beyoğlu'nda öldürülen Kuvvet Köseoğlu cinayetine ilişkin yargılandığı davada ‘cinayetin azmettiricisi’ iddiasıyla müebbet hapis
cezası alan Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı.
Türkiye'nin Pazartesi günü Hürriyet'ten öğrendiği haberle; Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkında verilen müebbet hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetti. Bu kararla birlikte, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi , Öztürk için 2 yıl önce durdurulan infazın devamına karar verdi. Hakkında yakalama kararı çıkmayan Galip Öztürk ise aynı gün Gürcistan'a kaçmıştı.
Galip Öztürk, dün Gürcistan'dan bir fotoğraf paylaştı. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandığını belirten Öztürk "İstikrar devam etsin, Gürcistan büyüsün. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı için oyumu kullandım" notunu yazdı.
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