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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
17.07.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Gurbetçinin ilk tercihi Kapıkule

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Gurbetçinin ilk tercihi Kapıkule

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı beş sınır kapısından 1-15 Temmuz tarihleri arasında 112 bin 837 araç giriş yaptı. Bu araçların 69 bin 286'sının sürücüsü Kapıkule'yi tercih etti.

Avrupa'da yaşayan Türkler baba ocağına gidiş yolunda beş sınır kapısından en çok Kapıkule'yi tercih ediyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere ay başından bu yana yoğun olarak Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Yunanistan üzerinden gelenler İpsala ve Pazarkule, Bulgaristan rotasından gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı beş sınır kapısından 1-15 Temmuz tarihleri arasında 112 bin 837 araç giriş yaptı. Bu araçların 69 bin 286'sının sürücüsü Kapıkule'yi tercih etti. Hem giriş hem de çıkışlarda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule'yi tercih ediyor.

Sınır kapılarında yoğunluk hafta sonunda yaşanıyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Emniyet Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sınır kapıları hafta içi günleri daha sakin.  Ancak çoğu gurbetçinin, yaşadığı ülkede cuma günü mesaisini tamamlamasının ardından yola çıkması nedeniyle hafta sonu sınır kapılarının tamamında yoğunluk ve sıkışıklık yaşanıyor.

Sınır kapılarının en yoğun saatlerinde gümrük işlemlerinin bekleme süresinin 1 saat, yoğunluk olmadığında ise 5 ile 15 dakika arasında değiştiğini belirtilen yetkililer, gurbetçilerin Türkiye'ye gelmeden önce Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün internet sayfasından yoğunluk hakkında bilgi almalarını istedi.

Yetkililer, canlı olarak gözlenen yoğunluk durumuna göre daha sakin olan sınır kapılarına geçecek olan gurbetçilerin, ana vatana daha hızlı giriş yapacağını bildirdi. 

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
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