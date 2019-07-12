Gurbetçilere 4B’li emeklilik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGurbetçilere 4B’li emeklilik
GeriEkonomi Gurbetçilere 4B’li emeklilik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gurbetçilere 4B’li emeklilik

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Gurbetçilere 4B’li emeklilik

SGK Başkanı Selim Bağlı, yurtdışında yaşarken borçlanıp kolay emekli olanlara yönelik kuralların yeniden belirlendiğini belirterek, “Şu anda ödeme yapıldığında 4.5 yılda amorti ediyor. Prim oranı 32’den 45’e çıkınca, amorti etme süresi de 10-11 yıla çıkıyor. Ayrıca 4A’lı olarak emekli oluyorlardı ve otomatikman emekli maaşları yüksek oluyordu. Artık 4B’li (Bağ-Kur) emekli olunması sağlanıyor” dedi.

YURTDIŞINDA yaşayanlara getirilen borçlanma hakkında kurallar yeniden belirlendi. Prim oranı yüzde 32’den 45’e çıkarılırken, otomatik olarak SGK üzerinden emekli yapılması uygulamasından da vazgeçiliyor. Yılda 30 bin kişiyi etkileyecek düzenleme için “Şu anda emekli olanlar 4-4.5 yılda amorti ediyor. Bu rakamı 10-11 yıla çıkarıyoruz” açıklaması yapıldı. SGK Başkanı Selim Bağlı, düzenlemenin gerekçesini anlatırken, yurtdışında yaşayanlara ikinci bir emeklilik hakkı verildiğini söyledi. Bu sistemin 1978 yılında cari açığı engellemek için getirildiğini kaydeden Bağlı şöyle devam etti:

“Ancak daha sonrasında birçok ülkeyle sosyal güvenlik anlaşmaları imzalanmış. Şu ana kadar 672 bin kişi yararlanmış. Şu anda ödeme yapıldığında 4.5 yılda amorti ediyor. Yıllık 12.7 milyar lira sermaye transferi yapılıyor. Yılda ortalama 36 bin kişi müracaat ediyor. Etki analizine göre bu rakam böyle kalırsa 1.2 milyar lira tasarruf edilecek. Bu rakam yarıya düşerse 600 milyon TL tasarruf edilecek. Bir diğer amaç da norm ve standart birliği sağlamak. İçerideki ev kadınlarının borçlanma hakkı yok ama yurtdışındakilerin var. Prim oranı 32’den 45’e çıkınca, amorti etme süresi de 10-11 yıla çıkıyor. Ayrıca 4A’lı olarak emekli oluyorlardı ve otomatikman emekli maaşları yüksek oluyordu. Artık 4B’li (Bağ-Kur) emekli olunması sağlanıyor.”

Yasa geriye dönük olarak yapılan başvuruları ve bağlanmış emekli aylıklarını etkilemeyecek. Yurtdışında halen yaşayan 6 milyon Türk bulunuyor. Yılda ise 36 bin yurtdışı borçlanması başvurusu yapılıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra yapılacak başvurları kapsayacak.

İSTATİSTİKLER BİR-İKİ HAFTAYA AÇIKLANACAK

GÖRÜŞMELER sırasında muhalefet vekilleri, SGK’nın 7 aydır veri açıklamamasını da eleştirdi. İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, “Böyle yönetişim olur mu” derken, SGK Başkanı Bağlı, “Veri ambarıyla ilgili ciddi alım yaptık. En geç bir iki hafta içinde canlı veriyi açıklayabilecek durumda olacağız” dedi.

VARLIK BARIŞINDAN 8 MİLYAR LİRA GELDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda varlık barışının uzatılmasıyla ilgili madde de görüşüldü. Gelir İdaresi yetkilileri, 7143 sayılı kanunla düzenlenen son varlık barışıyla 17 milyar lira beyan ve bildirimde bulunulduğunu belirtti. Yetkililer, “Daha önceki 6736 sayılı kanuna ilişkin veriler yok. Son düzenleme kapsamında beyan edilen 17 milyar liranın 8 milyar lirası yurtdışı kaynaklı. 8 milyar TL, 3 ay tabirine uygun olarak getirildi” dedi.

POTANSİYEL 62 BİN ARAÇ

BİR diğer düzenlemeyle de sıfır araç gibi ithal edilen ancak yurtdışında tescil edilen araçlar için sahiplerine hak verildi. Buna göre, hak sahipleri yüzde 25 ÖTV öderse araçları alabilecek. Yetkililer, potansiyel olarak 62 bin aracın bu kapsamda olduğunu belirtti.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Burada yaşayan yaşlanmıyor! Yerliler akın etti, yabancılar keşfetti
Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
Amazon’un kurucusu Bezos’un tatil yaptığı yat Demre’de
Canikli: Fazla veren cari denge, tarihi bir dönüm noktasıdır