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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
13.07.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Gurbetçiler için en pahalı şehirler Asya'da 

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Gurbetçiler için en pahalı şehirler Asya'da 

Yurt dışında yaşamlarını ve iş hayatlarını geçiren gurbetçiler (expatlar) için, konut piyasası, mal ve hizmet fiyatları gibi faktörler ele alındığında, Asya'nın metropolitan kentleri dünyanın en pahalı şehirleri olarak öne çıkıyor.

NEW York'taki insan kaynakları danışmanlık şirketi Mercer'ın "Yaşam Maliyeti Anketinden" elde edilen verilere göre, dünyanın en pahalı 9 şehrinin 6'sı Asya kıtasında bulunuyor.     

Ankete göre, özel yönetim bölgesi Hong Kong gurbetçiler için dünyanın en pahalı kenti olarak öne çıkarken, bunu Japonya'nın başkenti Tokyo ve İsviçre'nin en büyük şehri Zürih takip ediyor.     

Singapur listede 4'üncü sırada yer alırken 5'inci sırada Güney Kore'nin başkenti Seul, 6'ncı sırada ise Angola'nın başkenti Luanda yer alıyor. Bunları, sırasıyla, dünyanın en fazla nüfusuna sahip kentlerinden biri olan Şangay ve Çad'ın başkenti Ndjamena izliyor.     

Listede 9'uncu sırada yine Asya'nın en büyük şehirlerinden olan Çin'in başkenti Pekin bulunuyor ve  10 ve 11'inci sıralarda İsviçre'nin kentlerinden Bern ve Cenevre yer alıyor.     

Dünyanın finans merkezlerinden olan New York'un 13'üncü, Londra'nın 19'uncu sırada bulunduğu listede, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul ise 163'üncü.     

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Tunus'un ülkeyle aynı ismini taşıyan başkenti Tunus ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent ise 209 metropolitan şehrin bulunduğu listede gurbetçiler için en ucuz kentler olarak öne çıkıyor.     

EN PAHALI KİRA HONG KONG'DA     

Ankete göre, dünya metropolleri içinde Hong Kong en pahalı ev kirası ile öne çıkıyor.     

Uluslararası standartlarda ve merkezi bir mahallede iki odalı bir dairenin aylık kirası Hong Kong'da 7 bin 700 dolar, New York'ta 5 bin 700 dolar, İstanbul'da ise 2 bin 700 dolar seviyesini bulabiliyor.     

Ankete göre, bir litre süt Şangay'da 4 dolara satın alınırken, bunu 3,8 dolarla Hong Kong takip ediyor. İstanbul'da ise bir litre sütün fiyatı ortalama 1,5 dolar oluyor.     

Bir kişilik sinema biletinde ise Londra 23,5 dolarla ankette zirvede yer alıyor. Bu kenti 20,3 dolar ile Zürih takip ederken, İstanbul'da merkezi bir mahallede bir kişilik sinema bileti 7 dolara kadar çıkabiliyor.     

Kot pantolonda ise Rusya'nın başkenti Moskova 162 dolarla bu alanda başı çekerken, Zürih 150 dolarla ankette ikinci sırada geliyor. İstanbul'da ise bir kot pantolonun fiyatı 63 doları bulabiliyor.     

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