Gurbetçiler geldi, satışlar fırladı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGurbetçiler geldi, satışlar fırladı!
GeriEkonomi Gurbetçiler geldi, satışlar fırladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)
24.07.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Gurbetçiler geldi, satışlar fırladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gurbetçiler geldi, satışlar fırladı!

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçiler, piyasaları canlandırdı. Kayseri’de pastırma, sucuk ve mantı satışı yapan esnaf, gurbetçilerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Yaz ayının gelmesiyle Avrupa’da yaşayan gurbetçiler memleketlerinin yolunu tuttu. Gurbetçilerin memleketlerine gelmesi piyasaları canlandırdı. Tarihi Kayseri Kalesi yanı ile Kapalı Çarşı girişinde bulunan, Kayseri’ye özgü lezzetler olan pastırma, sucuk ve mantı satışı yapan esnaftan Adem Karaca, gurbetçilerin gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik yaşandığını belirterek, "Gurbetçi sezonu dediğimiz bu dönemde satışlarımız artmaya başladı. Her sene olduğu gibi gurbetçilerin gelmesiyle birlikle piyasalara bir canlılık geldi. Bizlere de, onlara ’Anavatanlarına hoş geldiniz’ demek düşer. Biz işimizden, ticaretimizden memnunuz" dedi.

Gurbetçiler geldi, satışlar fırladı
Pastırma ve sucuk fiyatlarında geçen seneye göre önemli bir artışın olmadığını ifade eden Karaca, "Pastırma ve sucuk fiyatlarında geçen seneye göre pek artış olmadı. Hemen hemen aynı seviyelerde devam etmekte. Müşterinin isteğine göre, istediği kaliteye göre sucuk ve pastırma çeşitleri mevcuttur. Müşteri ne isterse biz de onu veriyoruz. Pastırma fiyatları 90 TL ile 160 TL arasında değişiyor. Pastırma fiyatları, etin kalitesine göre, kasaptan alınan etin bölümlerine göre fiyatları değişiyor. Sucuklar da içindeki yağ ve et miktarına göre fiyatlandırılıyor. Sucuk fiyatları da 40-75 TL arasında değişiyor" diye konuştu.
Gurbetçiler geldi, satışlar fırladı
'PİYASALAR BU SENE GEÇ CANLANDI'

Pastırmacı Adem Karaca, bu sene piyasaların geç canlandığını da vurgulayarak, "Bu sene gurbetçilerimiz izne geç çıktılar. Şu anda Temmuz'un 20'sini geçtik, bu dönemlerde epey bir hareketlilik olması gerekirken, yeni yeni piyasalar canlandı. 15 Temmuzdan sonra gurbetçileri görmeye başladık. İnşallah gurbetçilerimiz, Kurban Bayramını da burada geçirirler ve piyasa canlı bir şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

Gurbetçiler geldi, satışlar fırladı

 

'GURBETÇİLERİMİZ, PASTIRMAYI SEVİYORLAR'

Pastırma ve sucuk satışı yapan ve Sado Usta lakabıyla bilinen Seyfettin Gürbüz de, son günlerde satışların arttığını vurgulayarak, Piyasalar, gurbetçi kardeşlerimizin gelmesiyle canlandı. Gurbetçilerimiz pastırmayı çok seviyorlar ve çokça alıyorlar. En iyi pastırma 150-160 TL arasında satılıyor. 90 TL'ye de pastırma var ama hayvanın but kısmının etlerinden yapıldığı için biraz daha sert oluyor. Etin bölümüne ve yumuşaklığına göre fiyatlar değişiyor dedi.

Gurbetçiler geldi, satışlar fırladı
Kayseri'de pastırmanın 90-160 TL, sucuğun 40-75 TL aralığında satıldığını kaydeden esnaf, kuru fasulye gibi yemeklere konulan ve Yemeklik Pastırma olarak bilinen pastırmanın daha düşük fiyatla müşteriye sunulduğunu, Kayseri'ye özgü lezzetlerden olan mantının kilosunun ise 20 TL'den satıldığını bildirdiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Başvuru için yarın son gün! Kura ile belirlenecek, başvuru ücreti yok...
Satılık ve kiralık yazanlar dikkat! Cezası 10 bin lira!
Niğde'den çıkıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor! Şimdi Uzakdoğu'ya hazırlanıyor
Dev banka açıkladı! Doların saltanatı bitiyor mu?