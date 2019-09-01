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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
01.09.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Gurbetçiler Afyonkarahisar'daki o ilçeye akın ediyor! Nüfusu 4 katına çıkıyor

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AFYONKARAHİSAR’ın Emirdağ ilçesi yaz aylarında başta Belçika'dan olmak üzere gurbetçilerin akınına uğruyor. Kışın ilçe genelinde 40 bini bulan nüfus yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle 150 bini geçiyor. Gurbetçiler ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Belçika başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde gurbetçisi bulunan Emirdağ’ın nüfusu, yaz aylarında gurbetçilerin dönmesiyle yoğunlaşıyor. İlk göç 1960 yılında başlarken, her geçen gün büyüyen göç dalgası ile Avrupa ülkelerinde Emirdağlı sayısı arttı. Avrupa ülkelerinde ilk başta işçi olarak çalışan Emirdağlılar gün geçtikçe kendi işlerinin de sahibi oldu. Emirdağ nüfusuna kayıtlı olup Avrupa ülkelerinde çalışan gurbetçi sayısının 200 binleri bulduğu belirtilirken, yaz aylarında ilçenin nüfusu 40 binden 150 binlere ulaşıyor.

Gurbetçiler Afyonkarahisardaki o ilçeye akın ediyor Nüfusu 4 katına çıkıyor
YAZ DÖNEMİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Belçika’daki Emirdağlılar arasında bakan, milletvekili, belediye başkanı, başkan yardımcısı, iş insanları ve değişik firmalarda üst düzey yöneticilik yapanlar da bulunuyor. Seneler önce çalışmak için Emirdağ’dan ayrılan gurbetçiler, yaz tatillerini de genellikle memleketlerinde geçiriyor. Yazın yaşanan gurbetçi yoğunluğu Emirdağ ekonomisinin yanı sıra Afyonkarahisar ve Eskişehir’e de ciddi katkı sağlıyor.

Gurbetçiler Afyonkarahisardaki o ilçeye akın ediyor Nüfusu 4 katına çıkıyor
'GURBETÇİLERİMİZ EKONOMİMİZE KATKI SAĞLIYOR'

Emirdağ’da oturan Mithat Sezer, yaz aylarında Emirdağ nüfusunun hızla artmasıyla gelen gurbetçilerin ekonomiye katkı sağladığını söyledi. Sezer, "Emirdağ’ın şu anda 18 bin, 19 bin nüfusu görünüyor. 7’nci ayın 15’inden itibaren Emirdağ’ın nüfusu aşağı yukarı 100 bini buluyor. Şimdi 100 bin kişi geldiği zaman burada A’dan Z’ye simitçisinden manifaturacısına kadar dışarıda bulamadıkları giysileri olsun Emirdağ’da bulma imkanları oluyor. Gurbetçilerin Emirdağ’a çok büyük katısı ve faydası var" dedi.

200 BİNE YAKIN İNSAN GELİYOR

İlçe esnafından Süleyman Kocabıçak, Emirdağ’ın ekonomisinin yüzde 90’ını gurbetçilerin oluşturduğunu söyledi. Kocabıçak, şöyle konuştu:

"Ekonomimizin zaten yüzde 90’lık kısmını gurbetçilerimiz oluşturuyor. Döviz girdisi ilçemize büyük oranda artıyor. İlçe nüfusumuz yaklaşık 10 katına çıkıyor. 150- 200 bin civarında toplamda giren çıkan hemşehrimiz oluyor. Bu da ekonominin büyük bir kısmını oluşturuyor."

Gurbetçiler Afyonkarahisardaki o ilçeye akın ediyor Nüfusu 4 katına çıkıyor
'BURADA OLMAK GÜZEL'

Belçika’da yaşayan gurbetçi Güllü Aslan, memleketi Emirdağ’da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Aslan, "Memleketime geldiğim zaman çok güzel hissediyorum. Kendi memleketim çok keyifli. Güzel bir şey, huzur buluyoruz. Burada akraba ziyaretlerimizi ve tatilimizi yapıp dönüyoruz" diye konuştu.

'15 İLDEN DAHA BÜYÜĞÜZ'

Emirdağ Belediye Başkanı AK Parti’li Serkan Koyuncu da Emirdağ ilçesine gurbetçilerin ekonomik olarak önemli katkı sağladığını vurguladı. Yaz aylarında artan nüfusları ile de 15 ilden daha büyük olduklarını aktaran Başkan Koyuncu, şöyle dedi:

"Gurbetçilerimiz bizim yılda en az 1,5- 2 ay boyunca bizim misafirimiz oluyor. Ekonomimize ciddi anlamda katkıları var. Geldiklerinde gerek düğünlerini gerek alışverişlerini ilçemizde yapmaları ciddi anlamda katkı veriyor. İlçemiz aslında bir turizm ilçesidir. Kış nüfusumuz yaklaşık 18 bin 500 olmasına rağmen yaz nüfusumuz sadece merkez 100 binlere dayanırken bu rakam köylerimizle beraber 150 bini geçiyor. Bu nüfus yaklaşık 10-15 ilden daha büyük nüfusa sahip bir ilçe demektir. Bu insanlarımızın tabii ki bir sürü şeye ihtiyacı var. Nedir bunlar? En kötü ihtimal yemek yiyip kıyafet alıyorlar. İlçemizin her sektörü bu durumdan faydalanıyor. Biz burada misafirlerimizi Emirdağ’da ağırlamaktan mutluyuz, memnunuz."

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