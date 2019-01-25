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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor

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Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor

Avrupa'nın çeşitli kentlerinde uzun yıllar hava yolu firmalarına kabin yedek parçaları üreten şirketlerde çalışan Uşaklı gurbetçi, Türkiye'ye döndükten sonra kendi işletmesini kurarak yabancı hava yolu firmaları için mutfak ekipmanı imalatına başladı.

Avrupa'nın çeşitli kentlerinde uzun yıllar hava yolu firmalarına kabin yedek parçaları üreten şirketlerde çalışan Uşaklı gurbetçi, Türkiye'ye döndükten sonra kendi işletmesini kurarak yabancı hava yolu firmaları için mutfak ekipmanı imalatına yöneldi.

Banaz ilçesinde doğup büyüyen, 1973 yılında 9 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya giden Şerafettin Gördesli, elektronik teknisyenliği eğitimini tamamladıktan sonra yolcu uçaklarına kabin yedek parçaları üreten bir firmada iş hayatına atıldı.

Almanya, İngiltere, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzun yıllar çalışan Gördesli, 5 yıl önce Türkiye'ye döndü ve İstanbul'da kendi firmasını kurdu.
Yabancı hava yolu firmalarının uçakları için mutfak ekipmanı imal etmeye başlayan Gördesli, iki yıl önce firmasını Banaz'a taşıdı. Gördesli, bugün Tayland, Hollanda, Almanya, Pakistan, Fransa ve Bulgaristan'daki çok sayıda firma için 36 ayrı mutfak ekipmanı üretiyor.

Gurbetçi olarak geldi Made in Turkey imzasını dünyaya tanıtıyor

"KENDİ İMKANLARIMLA VAR OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Şerafettin Gördesli (54) AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil havacılığın her geçen gün geliştiğini, buna bağlı olarak da yolcu uçağı sayısının arttığını söyledi.

Yolcu uçaklarında yiyecek içecek servisi için kullanılan mutfaklara yönelik ekipman üretimi yaptıklarını belirten Gördesli, kimseden destek almadan kendi imkanlarıyla ülkeye döviz kazandırdıklarını ifade etti.

Tamamen ihracata yönelik çalıştıklarını anlatan Gördesli, "Servis için kullanılan ekipmanlar üretiyoruz. Örneğin bir yolcu uçağı için en az 30 tane uçuş servis arabası gerekir. Bu ürünlerin bir tanesi 500 avro. Diğer malzemelerle bir uçak için en az 30-40 bin avroluk mutfak malzemesi gerekir. Biz bunları üretiyoruz." dedi.


Gurbetçi olarak geldi Made in Turkey imzasını dünyaya tanıtıyor

 

 

 

"DESTEK VERİLİRSE BÜYÜRÜZ"

Türkiye'de bu sektörde faaliyet gösteren 2 firmadan biri olduklarına dikkati çeken Gördesli, Tayland, Hollanda, Almanya, Pakistan, Fransa ve Bulgaristan'daki çok sayıda hava yolu firmasıyla çalıştıklarını dile getirdi. Gördesli, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz 300 ila 650 avro arasında satılıyor. Katma değeri yüksek. Kendi imkanlarımızla siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Bu işte çalışacak elaman bulmakta zorlanıyorum. Makine parkurumuzu yenileyebilir ve elaman bulabilirsek kısa sürede onlarca hava yolu firmasına hizmet verir hale gelebiliriz. Dünya'da 300'ün üzerinde hava yolu firması var. Bu firmalara ait uçakların ciddi şekilde mutfak ekipmanı ihtiyacı var. Destek verilmesi halinde Türkiye bu sektörde söz sahibi ülke haline gelebilir."

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