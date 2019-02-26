Günün ilk saatlerine altın fiyatları nasıl başladı? 26 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları 26 Şubat tarihine düşüşle başladı. Önceki günü 227 lira seviyelerinde seyreden gram altın, 26 Şubat Salı gününe 226 lira civarında giriş yaptı. Çeyrek altın fiyatları ise buna paralel bir seyir gösterdi. Önceki gün 376 lira seviyelerinden işlem gören altın fiyatları, bugün 374 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
26 Şubat altın fiyatları, günün ilk saatleri itibariyle son fiyatları ile araştırılmaya başlandı. 226 lira seviyelerinde hareket eden altın fiyatları, günün ilk saatlerinde merak konusu oldu. İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Gram ve çeyrek altın fiyatları günün ilk saatlerinde merak konusu oldu. Piyasalardan alınan son verilere göre;
Gram altın 224 lira alış, 226 lira satış,
Çeyrek altın 367 lira alış, 374 lira satış,
Yarım altın 734 lira alış, 749 lira satış,
Cumhuriyet altını 1512 lira alış, 1527lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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