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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriGünün ilk saatlerine altın fiyatları nasıl başladı? 26 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları
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Ekonomi
26.02.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Günün ilk saatlerine altın fiyatları nasıl başladı? 26 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları

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Günün ilk saatlerine altın fiyatları nasıl başladı? 26 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 26 Şubat tarihine düşüşle başladı. Önceki günü 227 lira seviyelerinde seyreden gram altın, 26 Şubat Salı gününe 226 lira civarında giriş yaptı. Çeyrek altın fiyatları ise buna paralel bir seyir gösterdi. Önceki gün 376 lira seviyelerinden işlem gören altın fiyatları, bugün 374 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

26 Şubat altın fiyatları, günün ilk saatleri itibariyle son fiyatları ile araştırılmaya başlandı. 226 lira seviyelerinde hareket eden altın fiyatları, günün ilk saatlerinde merak konusu oldu. İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gram ve çeyrek altın fiyatları günün ilk saatlerinde merak konusu oldu. Piyasalardan alınan son verilere göre;

Gram altın 224 lira alış, 226 lira satış,
Çeyrek altın 367 lira alış, 374 lira satış,
Yarım altın 734 lira alış, 749 lira satış,
Cumhuriyet altını 1512 lira alış, 1527lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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