Günün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadardan seyrediyor?
Altın fiyatları günün ilk saatleri itibariyle yatırımcıların internet üzerinden anlık olarak sorguladığı konular arasında yer alıyor. Bir süredir gösterdiği dalgalanma sebebiyle günün hemen her saati merak konusu olan altın fiyatları, 10 Ekim Çarşamba günündeki fiyatlanmasıyla araştırılıyor. Peki, en çok gram ve çeyrek seçenekleriyle tercih edilen altın fiyatları, şu an itibariyle hangi seviyede seyrediyor? İşte, altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Son zamanlarda en çok gram ve çeyrek alternatifleriyle gündemde yer alan altın, fiyatlarıyla da yatırımcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gram bazında 233 lira seviyelerinde yer alan altın fiyatları, çeyrekte 383 lira, Cumnhuriyet altınında ise bin 560 lira olarak gözlemleniyor. İşte, günün ilk altın fiyatları analizi
GRAM ALTIN 233 LİRA SEVİYESİNDE DENGELENDİ
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 233,3 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün, 232,8-234,9 dar bandı içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 233,4 liradan tamamladı.
ALTIN FİYATLARI ŞU AN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altından 233,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 383 lira, Cumhuriyet altını da 1.560 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.190,04 dolardan işlem görüyor.
"ABD VARLIKLARINDAKİ YÜKSELİŞ ALTIN TALEBİNİN AZALMASINDA ETKİLİ"
AA Finans Analisti İslam Memiş, Çin yuanında yaşanan sert düşüşlerden ons altın fiyatının olumsuz etkilendiğini belirterek, "Çin borsalarında yaşanan düşüş, İtalya’da ekonomik kriz endişesi ve İngiltere'nin Brexit süreci ile avro/dolar paritesinde yaşanan gerilemeler bu hafta piyasalarda risk unsurları olarak takip ediliyor. ABD varlıklarında yaşanan yükselişlerin de altın talebinin azalmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
"BİN 198 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA"
Ons altının baskı altında kalmaya devam etse de 1.187 doların altına düşmediğine dikkati çeken Memiş, teknik açıdan ons altında 1.187 doların destek, 1.198 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
Memiş, dolar kurundaki gerileme ile altının ons fiyatındaki yükselişlerin altının gram fiyatının dar bant aralığında işlem görmesine neden
olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 232 liranın destek, 235 liranın direnç konumuna geldiğini belirtti.
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