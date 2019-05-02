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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.05.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Günün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadardan başladı? 2 Mayıs altın fiyatı

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Günün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadardan başladı? 2 Mayıs altın fiyatı

Yatırım yapmak isteyenler için güvenli liman olarak nitelendirilen altın, gün sonuna doğru gram ve çeyrek seçenekleri ile sorgulanmaya devam ediliyor. 2 Mayıs Perşembe gününe dünkü kapanışın ardından yükseliş trendiyle başlayan altın fiyatları, şu dakikalarda 244 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, 2 Mayıs Perşembe gününün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında güncel bilgiler

Yatırım yapmak isteyenler ya da hediyelik alım için piyasa fiyatları merak edilen altın, gram ve çeyrek bazında araştırılıyor. Anlık olarak altın fiyatları bilgisini almak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2 Mayıs tarihli altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS CANLI BİLGİLER

Altın fiyatları, 2 Mayıs Perşembe gününe düşüşle başladı. İşte, anlık ve canlı altın fiyatları bilgileri;

Çeyrek altın 2 Mayıs Perşembe günü, 395 TL’den alınıp, 403 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 242 TL’den alınırken 244 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.629 TL’den alınırken, 1.645 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 791 TL’den alınıyor ve 807 TL’den satılıyor.

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