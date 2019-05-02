Günün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadardan başladı? 2 Mayıs altın fiyatı
Yatırım yapmak isteyenler için güvenli liman olarak nitelendirilen altın, gün sonuna doğru gram ve çeyrek seçenekleri ile sorgulanmaya devam ediliyor. 2 Mayıs Perşembe gününe dünkü kapanışın ardından yükseliş trendiyle başlayan altın fiyatları, şu dakikalarda 244 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, 2 Mayıs Perşembe gününün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında güncel bilgiler
Yatırım yapmak isteyenler ya da hediyelik alım için piyasa fiyatları merak edilen altın, gram ve çeyrek bazında araştırılıyor. Anlık olarak altın fiyatları bilgisini almak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2 Mayıs tarihli altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS CANLI BİLGİLER
Altın fiyatları, 2 Mayıs Perşembe gününe düşüşle başladı. İşte, anlık ve canlı altın fiyatları bilgileri;
Çeyrek altın 2 Mayıs Perşembe günü, 395 TL’den alınıp, 403 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 242 TL’den alınırken 244 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.629 TL’den alınırken, 1.645 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 791 TL’den alınıyor ve 807 TL’den satılıyor.
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