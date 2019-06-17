Günün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar oldu?
Haftanın ilk gününde altın fiyatları birçok vatandaşın araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Gram, çeyrek altın fiyatları için sorgulamalarına başlayan vatandaşlar, yatırımlarına buna göre yön verecek. İşte, pazartesi gününün ilk saatlerinden altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları, 17 Haziran Pazartesi günü araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Güne 253 liradan başlayan altın fiyatları, çeyrek ve diğer seçenekler ile de araştırılmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, güne yükseliş eğilimiyle başladı.
Gram altın 253 lira alış, 255 lira satış,
Çeyrek altın 413 lira alış, 421 lira satış,
Yarım altın 826 lira alış, 843 lira satış,
Cumhuriyet altını 1700 lira alış, 1718 lira ile işlem görüyor.
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