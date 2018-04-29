Günün (29 Nisan) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları
Düğün veya hediyelik ziyaretler için altın fiyatları sorgulamalarını sürdüren vatandaşlar, 29 Nisan tarihinde gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istedi. Son günlerini yaşadığımız nisan ayı içerisinde çok fazla ivme kazanan altın fiyatları, son durumu ile merak ediliyor. Peki, 29 Nisan Pazar günü güncel gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarıne kadar oldu? İşte, piyasaların son durumu
Altın fiyatları, haftanın son gelişmeleri ile birlikte yatırımcının gündeminde yer alıyor. Altın satın almak ya da satmak için son durum bilgisini sorgulayan birçok vatandaş, cuma gününün ardından yansıyan güncel altın fiyatları bilgisini merak ediyor. İşte, en güncel bilgilerle 29 Nisan altın fiyatları bilgisi
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Piyasaların kapandığı haftanın son gününe yansıyan bilgilere göre;
Gram altın 172 lira,
Çeyrek altın 281 lira
Cumhuriyet altını 1.138 liradan işlem görüyor.
FİYATLAR PERŞEMBE GÜNÜ NASILDI?
Perşembe günü serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173 lira oldu.. İstanbul Kapalıçarşı'da 172,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173 liradan, bin 139 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 158 liradan, 157,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161,50 liradan, bin 113 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 133 liradan, 556 liradan alınan Yarım Ziynet 566 liradan ve 278 liradan alınan Çeyrek Ziynet 283 liradan satıldı.
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