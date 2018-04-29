Günün (29 Nisan) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
29.04.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Günün (29 Nisan) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

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Günün (29 Nisan) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

Düğün veya hediyelik ziyaretler için altın fiyatları sorgulamalarını sürdüren vatandaşlar, 29 Nisan tarihinde gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istedi. Son günlerini yaşadığımız nisan ayı içerisinde çok fazla ivme kazanan altın fiyatları, son durumu ile merak ediliyor. Peki, 29 Nisan Pazar günü güncel gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarıne kadar oldu? İşte, piyasaların son durumu

Altın fiyatları, haftanın son gelişmeleri ile birlikte yatırımcının gündeminde yer alıyor. Altın satın almak ya da satmak için son durum bilgisini sorgulayan birçok vatandaş, cuma gününün ardından yansıyan güncel altın fiyatları bilgisini merak ediyor. İşte, en güncel bilgilerle 29 Nisan altın fiyatları bilgisi

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapandığı haftanın son gününe yansıyan bilgilere göre;
Gram altın 172 lira,
Çeyrek altın 281 lira
Cumhuriyet altını 1.138 liradan işlem görüyor. 

FİYATLAR PERŞEMBE GÜNÜ NASILDI?

Perşembe günü serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173 lira oldu.. İstanbul Kapalıçarşı'da 172,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173 liradan, bin 139 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 158 liradan, 157,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161,50 liradan, bin 113 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 133 liradan, 556 liradan alınan Yarım Ziynet 566 liradan ve 278 liradan alınan Çeyrek Ziynet 283 liradan satıldı.

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