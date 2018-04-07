Günlük kiralık eve “aile” yasağı geliyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, üzerinde çalışılan düzenlemeye ilişkin, “Kafana göre kiralayamayacaksın. Yüzde 50’nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığı söylenecek” dedi. Tüfenkci, bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle şunları söyledi:

KAFANA GÖRE KİRALAYAMAYACAKSIN

“(Günlük kiralama) Daha önce İçişleri Bakanlığımız sadece oteldeki gibi bilgilendirme istedi. Kime kiralandığının otellerdeki gibi kimliklerle İçişleri Bakanlığına bilgilendirmeyle yetiniliyordu. Şimdi burada da biz kira hukuku ve emlak piyasası noktasında arkadaşlarımıza talimat verdik. Çünkü burada da bir boşluk var. Bunun kiralanmasıyla ilgili de usul ve esaslara ilişkin bir çalışmayı yapıyorlar. Onu da yönetmeliğin içerisinde yayınlayacağız. Binanın tamamının günlük kiralamaya uygun olmasını isteyeceğiz. Diyelim ki 10 dairelik bir apartmanda 5-6 dairede aile oturuyor, 2 dairenin 6 tane odasına ayrı ayrı kiralama yöntemini doğru bulmuyoruz. Apartlar gibi bu işe uygun daireler, binalar olacak. Örneğin yüzde 50’nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığı söylenecek. Çünkü başka türlü yasaklamak lazım. O da olmaz. Senin de alırken veya satarken ona göre düşünmen lazım. Ona göre fiyatlandırma, talep olacak. Bu tartışılıyor. Henüz nihai kararımızı vermedik. SIFIRDANSA BİLEREK ALMIŞSINDIR

Konuştuğumuz çevrilen binalar. Onun için belirli şartlar koyup çoğunluk arayacağız. Zaten günlük kiralanan yeri sıfırdan almışsan bilerek almışsındır. Sonradan çevirme durumunda belirli bir çoğunluk arayacağız. Kafana göre kiralayamayacaksın. Sen ‘Ben evimi günlük kiralıyorum’ diyemeyeceksin. Çoğunluğu toplayamazsan kafana göre ‘Ben dairemi günlük kiraladım’ diyemeyeceksin. Bunun için belirli bir çoğunluk aranmasının istiyoruz. Bunun oranına karar vermedik. Şu an bu konuda bir düzenleme yok, İsteyen kiraya verebiliyor. Bir boşluk var.

KENTSEL DÖNÜŞÜME “TEMİNAT” GELİYOR

Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlardan şikayetler geliyor. ‘Biz projeden yer aldık’ diyorlar. Onunla ilgili tamamlama sigortası var. Sadece tamamlama sigortası değil, inşaat firmalarının teminat veya buna benzer güvence vermesinin de önünü açacağız. Çünkü teminat sigortası yapan şirket sayısı az olduğundan çok işlemediğini ifade ediyorlar. Sektörden gelen talep bu. Bunun yerine tüketicileri korumak adına ya banka teminatlarını veya başka güvenceler oluşturmak adına bir şey hazırlanacak. Şimdi arkadaşlar onu tamamladılar. Onu da torba tasarının içerisinde koyup, Başbakanımıza arz ettikten sonra Meclis’e sunmayı düşünüyoruz. Diyelim ki maket veya proje üzerinden daire aldınız. Sizin güvencelerinizden bir tanesi tamamlama sigortası. Bunu yaptırma zorunluluğu getirmiştik. Fakat Türkiye’deki sigorta şirketlerinin yapısı ve yapan sigorta şirketi az olduğundan istediğimiz verimi alamıyoruz. Sektörle de konuştuğumuzda ‘Sadece tamamlama sigortası olmasın, örneğin projeye bankalar veya biz teminat verelim’ dediler. Ya yerle ilgili gayrimenkul teminatları olabilir ya da teminat mektupları olabilir. Bunları getirecek ve tüketicilerin mağdur olmalarının önüne geçmiş olacağız böylelikle.

SATIŞLARIN ARTMASINA VESİLE OLUR

Bunu da sektörle konuşarak yapıyoruz ki, sektörün de satışlarının artmasına da vesile olsun. Çünkü teminatlı veya sigortası yapılmış projelerde insanlar çok daha rahat güvenerek paralarını yatırabilirler. (Projelerin zamanında bitip bitmeyeceği endişesine ilişkin de) Proje 2-3 sene sürüyor. Bu 3 senede biter mi endişesi var. Ya banka kredisi kullanıyorlar, banka kat ittifakı üzerinden ipotek alıyor. Bitmeyince bu sefer banka sana dönüyor. Bunu önlemek için banka ya bu teminatlarla kendini garanti altına almış olacak veya sen nakit paranı verince ve teminatlar olunca mağdur olduğunda en azından belli bir kısmını alma imkanın olacak. Projelere göre oran değişebilir.

ÖNÜNE GELEN EMLAKÇILIK YAPAMAYACAK

(İkinci el gayrimenkul ticaretine yönelik yönetmelik) Tıpkı 2. el otomotivde yaptığımız gibi burada da her önüne gelenin emlakçılık yapmasını istemiyoruz. Mevcutların hakları korunarak, bundan sonra belli bir eğitimi alan ve belgesi olanların bu işi yapmasını istiyoruz. Belli bir disiplin içerisinde yapılmasını istiyoruz. Komisyon oranlarının belirli olmasını ve ekspertiz hizmeti vereceklerin kimlikleri ve vasıfları belli olsun istiyoruz. İnsanlar bir emlakçıya verdiğinde ona mahkum olmasın, belli bir sürede satamadığı zaman başka emlakçılara da verebilme imkanı oluşsun istiyoruz. İnternetten emlak satışlarını da disipline almak istiyoruz. Bunların düzenlendiği bir sistem oluşacak.”