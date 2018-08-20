Güngör Uras’ı kaybettik
MİLLİYET gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras, 85 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Uras’ın cenazesi, çarşamba günü Bebek Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.
1933’te doğan Tevfik Güngör Uras, çalışmaya Halk Bankası’nda başladı. Ardından Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yapan Uras, akademik kariyerine de devam ederek 1988’de doçent, 1994’te profesör oldu. 1968’de Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazarlığına başlayan Uras, 1974 - 1980 arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Uras, Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Prof. Dr. T. Güngör Uras, T. Güngör Uras, Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz imzaları ile 10.000 civarında makale ve 30 kitap yazdı.
BEŞTEPE’DEN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uras’ın vefatı üzerine mesaj yayınlayarak, “Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan “Sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi” mesajını yayınladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik” tweet’i attı.
ÖNEMLİ BİR DEĞERDİ
- Twitter’dan Uras için mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi ‘Ayşe teyze ekonomisi’ ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah’tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum” dedi.
AYŞE TEYZE’NİN BAŞI SAĞOLSUN
- Prof. Dr. Güngör Uras, ekonomiyi herkesin kolayca anlayacağı dilde anlatırdı. Uras, köşe yazılarında ekonomik olayları yarattığı Ayşe Hanım Teyze ve Ali Rıza Amca tiplemeleriyle verdiği örneklerle açıklardı. Bu tarzı sebebiyle Uras, ekonomiye uzak okuyucuların bile takip ettiği bir yazardı.
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