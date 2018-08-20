Güngör Uras’ı kaybettik

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
20.08.2018 - 00:54, Son Güncelleme:

Güngör Uras’ı kaybettik

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Güngör Uras’ı kaybettik

MİLLİYET gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras, 85 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Uras’ın cenazesi, çarşamba günü Bebek Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.

1933’te doğan Tevfik Güngör Uras, çalışmaya Halk Bankası’nda başladı. Ardından Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yapan Uras, akademik kariyerine de devam ederek 1988’de doçent, 1994’te profesör oldu. 1968’de Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazarlığına başlayan Uras, 1974 - 1980 arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Uras, Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Prof. Dr. T. Güngör Uras, T. Güngör Uras, Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz imzaları ile 10.000 civarında makale ve 30 kitap yazdı.

BEŞTEPE’DEN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uras’ın vefatı üzerine mesaj yayınlayarak, “Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan “Sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi” mesajını yayınladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik” tweet’i attı.

ÖNEMLİ BİR DEĞERDİ

Güngör Uras’ı kaybettik

- Twitter’dan Uras için mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi ‘Ayşe teyze ekonomisi’ ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah’tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum” dedi.

AYŞE TEYZE’NİN BAŞI SAĞOLSUN

- Prof. Dr. Güngör Uras, ekonomiyi herkesin kolayca anlayacağı dilde anlatırdı. Uras, köşe yazılarında ekonomik olayları yarattığı Ayşe Hanım Teyze ve Ali Rıza Amca tiplemeleriyle verdiği örneklerle açıklardı. Bu tarzı sebebiyle Uras, ekonomiye uzak okuyucuların bile takip ettiği bir yazardı.

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