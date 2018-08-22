Güngör Uras'a veda
EKONOMİ gazeteciliğinin duayen isimlerinden Milliyet Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Güngör Uras’ı son yolculuğuna, yıllarca adlarını zikrederek ekonomiyi anlattığı Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca da uğurladı.
Güngör Uras için hazırlanan çelenklerin birinde, Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca isimleri dikkat çekti. Güngör Uras, Bebek Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bebek Camisi’nde dün düzenlenen cenaze töreninde, Güngör Uras’ın eşi Nuran Uras, kızı Elif Uras ve torunu Lukas Ali taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ile sanatçı Müjde Ar ve Erol Evgin gibi isimler katıldı.
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay cenazeye çelenk gönderdi. Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin ise Güngör Uras’ı uğurlayanlar arasındaydı. Güngör Uras öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
URAS İÇİN KİM NE DEDİ?
Güngör Uras’ın milli ekonominin önemini, Türkiye’nin üretim gücünü arttırması gerektiğini savunan çok önemli bir isim olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “En önemli özelliği, ekonomi gibi zor bir alanda görüşlerini, Ayşe Teyze’nin anlayacağı bir tarzda anlatabilmesiydi. Yazdığı yazılar Türkiye’nin ekonomi tarihinin bir yerde yansımasıdır. Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun” dedi. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Güngör Uras’ın kendisinin ekonomi gazetecisi olarak yetişmesinde katkısı olan isimlerden biri olduğunu söyledi. Munyar, “Güngör Uras dolu dolu bir insandı” dedi.
Uras’ın 35 yıllık dostu olduğunu söyleyen sanatçı Erol Evgin de “Gerçek bir aydın Güngör Hoca gibi olmalıydı. Büyük bir bilgelikle, kolay anlatırdı her şeyi. Ekonomi bizim uzmanlık alanımız değildi. Ama çok anlaşılırdı yazdıkları” diye konuştu. Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç da Uras için, “Çok bildiği konular vardı ama bunlardan ziyade neyi az bildiğine odaklanırdı. Hep öğrenmek isterdi. Hep öğrenciydi. Aslında çok derin bilgisi vardı ama hiçbir zaman öğretmen olmadı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle