Güngör Uras'a veda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGüngör Uras'a veda
GeriEkonomi Güngör Uras'a veda
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
22.08.2018 - 22:19, Son Güncelleme:

Güngör Uras'a veda

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Güngör Uras'a veda

EKONOMİ gazeteciliğinin duayen isimlerinden Milliyet Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Güngör Uras’ı son yolculuğuna, yıllarca adlarını zikrederek ekonomiyi anlattığı Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca da uğurladı.

Güngör Uras için hazırlanan çelenklerin birinde, Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca isimleri dikkat çekti. Güngör Uras, Bebek Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bebek Camisi’nde dün düzenlenen cenaze töreninde, Güngör Uras’ın eşi Nuran Uras, kızı Elif Uras ve torunu Lukas Ali taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ile sanatçı Müjde Ar ve Erol Evgin gibi isimler katıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay cenazeye çelenk gönderdi. Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin ise Güngör Uras’ı uğurlayanlar arasındaydı. Güngör Uras öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Güngör Urasa veda


Güngör Urasa veda


URAS İÇİN KİM NE DEDİ?
Güngör Uras’ın milli ekonominin önemini, Türkiye’nin üretim gücünü arttırması gerektiğini savunan çok önemli bir isim olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “En önemli özelliği, ekonomi gibi zor bir alanda görüşlerini, Ayşe Teyze’nin anlayacağı bir tarzda anlatabilmesiydi. Yazdığı yazılar Türkiye’nin ekonomi tarihinin bir yerde yansımasıdır. Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun” dedi. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Güngör Uras’ın kendisinin ekonomi gazetecisi olarak yetişmesinde katkısı olan isimlerden biri olduğunu söyledi. Munyar, “Güngör Uras dolu dolu bir insandı” dedi.

Uras’ın 35 yıllık dostu olduğunu söyleyen sanatçı Erol Evgin de “Gerçek bir aydın Güngör Hoca gibi olmalıydı. Büyük bir bilgelikle, kolay anlatırdı her şeyi. Ekonomi bizim uzmanlık alanımız değildi. Ama çok anlaşılırdı yazdıkları” diye konuştu. Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç da Uras için, “Çok bildiği konular vardı ama bunlardan ziyade neyi az bildiğine odaklanırdı. Hep öğrenmek isterdi. Hep öğrenciydi. Aslında çok derin bilgisi vardı ama hiçbir zaman öğretmen olmadı” dedi.


Güngör Urasa veda

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

Sosyal yardımlara yeni düzen

Güngör Uras'a veda

Her 10 çocuktan 6'sında akıllı telefon