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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Güngör Uras vefatının yıldönümünde anıldı

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Güngör Uras vefatının yıldönümünde anıldı

GEÇEN yıl 85 yaşında hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi’nin Ekonomi Yazarı Güngör Uras vefatının birinci yıldönümünde, Aşiyan Mezarlığındaki kabri başında gerçekleştirilen törenle anıldı. Uras’ı anma törenine ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları katıldı.

Uras, özellikle ‘sokağın nabzını’ tuttuğu yazıları ile ‘Ayşe Hanım Teyze’ olarak kişiselleştirerek anlattığı ekonomi yazılarıyla basını tarihine de adını farklı bir şekilde yazdırmıştı. Uras, geçen yıl 85 yaşında vefat etmişti. 1933 yılında Düzce’de doğan Güngör Uras, Ankara Koleji’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora yapan Uras, doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde, profesörlük unvanını ise Marmara Üniversitesi’nde aldı. Uras, Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak görevliyken 1968 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazısı yazmaya başladı. 1974-1980 yıllarında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulunan Uras, uzun yıllar Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde uzun yıllar ders veren Uras, ‘Ayşe Teyze’ söylemini Türk ekonomisi literatürüne kazandırırken, ekonomiyi halka anlattı.

 

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