Güngör Uras vefatının yıldönümünde anıldı
GEÇEN yıl 85 yaşında hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi’nin Ekonomi Yazarı Güngör Uras vefatının birinci yıldönümünde, Aşiyan Mezarlığındaki kabri başında gerçekleştirilen törenle anıldı. Uras’ı anma törenine ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları katıldı.
Uras, özellikle ‘sokağın nabzını’ tuttuğu yazıları ile ‘Ayşe Hanım Teyze’ olarak kişiselleştirerek anlattığı ekonomi yazılarıyla basını tarihine de adını farklı bir şekilde yazdırmıştı. Uras, geçen yıl 85 yaşında vefat etmişti. 1933 yılında Düzce’de doğan Güngör Uras, Ankara Koleji’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora yapan Uras, doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde, profesörlük unvanını ise Marmara Üniversitesi’nde aldı. Uras, Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak görevliyken 1968 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazısı yazmaya başladı. 1974-1980 yıllarında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulunan Uras, uzun yıllar Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde uzun yıllar ders veren Uras, ‘Ayşe Teyze’ söylemini Türk ekonomisi literatürüne kazandırırken, ekonomiyi halka anlattı.
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