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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.01.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Güneydoğu’nun Uludağ’ı... Binlerce kişi akın etti

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Güneydoğu’nun Uludağ’ı... Binlerce kişi akın etti

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin üçgeninde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi, son dönemlerin en yoğun günlerini yaşıyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte kayak merkezinin yolunu tuttu. Hafta sonu 10 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği tesiste vatandaşlar bir buçuk metrelik karda kayıp piknik yapmanın tadını çıkarıyor.

Diyarbakır, Şanlıufra ve Mardin üçgeninde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi, son dönemlerin en yoğun günlerini yaşıyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle hafta sonu 10 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği tesiste vatandaşlar bir buçuk metrelik karda kayıp piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.

Güneydoğu’nun Uludağ’ı... Binlerce kişi akın etti

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Karacadağ Kayak Merkezi, son dönemlerin en kalabalık günlerini yaşıyor. Şanlıurfa’ının Siverek ilçesi yakınlarında bulunan ve Güneydoğu’nun Uludağ’ı olarak adlandırılan merkezde, kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Bin 919 rakımıyla bölgenin zirvesi konumunda bulunan Karacadağ Kayak Merkezi yarıyıl tatili nedeni ile turistlerin gözdesi haline geldi. Günü birlik tatil yapmak isteyen ziyaretçiler, keyifli vakit geçirmek için evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle merkezin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren merkeze gelen vatandaşlar, burada bulunan eğitmenler tarafından kayak yapmanın inceliklerini öğrenerek kendilerini dağdan aşağı bırakıyor. Öğlen saatlerinde çocukları ile birlikte mola veren ziyaretçiler, tesiste bulunan kafeteryada beraberinde getirdikleri yemekleri yerken, merkezde bulunan diğer vatandaşlarda karın üstünde davul zurna eşliğinde halay çekmenin tadını çıkarıyor.

Güneydoğu’nun Uludağ’ı... Binlerce kişi akın etti

UKRAYNA’DAN KARACADAĞ’A GELDİ

Günübirlik tatil yapmak için Karacadağ Kayak Merkezinin yolunu tutan Mustafa Altay, kardeşi ile birlikte kaymanın keyfini çıkardı. Halatla dağın zirvesine tırmanan Altay, daha sonra kendini karların üstüne bırakarak kaymanın keyfini çıkardı. Geçirdiği zamanla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Altay, “Her hafta geliyoruz, Pazar günleri kaymaya çalışıyoruz. Haftanın bütün yorgunluğunu merkeze gelerek atmaya çalışıyoruz, eğleniyoruz. Merkez çok güzel ama pist halatının biraz daha yukarıya çekilmesini istiyoruz, mesafe çok kısa ve çıkmak yoruyor. Bu hafta da kalabalık, geçen hafta da kalabalık vardı. Bu hafta pist güneşten dolayı biraz yumuşamış gibi. Vatandaşları buraya gelmeye davet ediyorum, çok güzel bir tesis, herkesin gelip görmesi gerekiyor” dedi.

Güneydoğu’nun Uludağ’ı... Binlerce kişi akın etti

Şanlıurfa’dan kayak merkezine gelen Kübra Fırat ise, tesise ilk defa gelmediğini fakat ilk defa bu kadar kalabalık gördüğünü söyledi. Merkeze Türkiye’nin her bölgesinden ziyaretçinin gelmesi gerektiğini kaydeden Fırat, turizmin canlanması için bunun olması gerektiğini dile getirdi.
Merkeze Diyarbakır’dan gelen Türkan Eşlik de ilk defa tesise geldiklerini söyledi. Eşlik, “Kayak merkezi güzel ama eksik yönleri var. Kayak merkezinin biraz daha geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Türkiye’nin diğer illerindeki vatandaşların da gelip buraları görmelerini istiyoruz” diye konuştu.
Ukrayna’dan Diyarbakır’a gelin gelen ve günübirlik tatil için Karacadağ Kayak Merkezinin yolunu tutan Alyona İleri ise tatil yapmak istediklerini bu nedenle Karacadağ Kayak Merkezini tercih ettiklerini söyledi. İleri şöyle konuştu:


Güneydoğu’nun Uludağ’ı... Binlerce kişi akın etti

“Ukrayna’dan Diyarbakır’a gelin olarak geldim. Bugünlerde bir tatil yapmak istedik. Burası çok güzel, kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Burada eğleniyoruz ve harika bir yer. İlk defa geliyorum, çok eğlendik haftaya tekrar gelmeyi planlıyoruz. Burası çok güzel bir yer, kesinlikle herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Burası çocuklar için de çok güzel bir tesis, herkes gelip bir kere de olsa burayı görsün.”

 


Güneydoğu’nun Uludağ’ı... Binlerce kişi akın etti

 

HAFTA SONLARI 10 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

2001 yılından beri tesisin işletmeciliğini yapan Orhan Atilla, merkezin 1998 yılında açıldığını söyledi. Atilla, şöyle devam etti:


Güneydoğu’nun Uludağ’ı... Binlerce kişi akın etti


“1998 yılından beri tesis yapıldı. 2001’den beri ben işletiyorum. Öncesinde küçük bir alandı sonra büyük bir kafe yapıldı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tek kayak merkezi. İnsanlar buraya kaymaya geliyor, çay demleyip piknik yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda sayı bin civarındaydı hafta sonları şu anda 10 bin kişiyi buluyor. Mardin, Diyarbakır Şanlıurfa arasındaki bir tesis burası. Kar alan tek yer, kıymeti çok fazla bilinmiyor. Eğer kıymeti bilinirse burası Uludağ’ı da geride bırakır.”

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