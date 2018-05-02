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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Güneydoğu'nun ihracatı yüz güldürdü

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Güneydoğu'nun ihracatı yüz güldürdü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın ocak-nisan döneminde 2 milyar 747 milyon 896 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAHİB) Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgeden yılın ilk 4 ayında 2 milyar 747 milyon 896 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi. 

Bölgenin ihracatında tekstilin önemli bir yere sahip olduğu ifade edilen açıklamada, ocak-nisan döneminde 952 milyon 528 bin dolarlık tekstil ihracatına imza atıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, tekstilin ardından 669 milyon 174 bin dolarla hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının geldiği belirtildi. 
4 ayda halı ihracatının 476 milyon 851 bin dolar olduğu vurgulanan açıklamada, kuru meyve ihracatının ise 64 milyon 668 bin dolar ve diğer dış satım rakamlarıyla toplam ihracatın 2 milyar 747 milyon 896 bin dolar olduğu aktarıldı. 

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 48,2 payla ilk sırada yer aldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
"AB ülkeleri yüzde 20,5 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,6 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 182 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İran, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika, bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.

Ayrıca, halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, dış giyim ile ayakkabılar bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur." 

Gaziantep'in, ocak-nisan döneminde 2 milyar 238 milyon 661 bin dolarlık ihracatla, Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6'ncı ili unvanını koruduğu bildirilen açıklamada, tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin Gaziantep'in ihracatında önde gelen sektörler olduğu hatırlatıldı. 

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