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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.10.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Güneydoğulu hububat ihracatçıları, Katarda

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Güneydoğulu hububat ihracatçıları, Katarda

Katar’ın Doha kentinde düzenlenen ’Katar 1. Uluslararası Ürün Fuarı’na katılan Güneydoğulu hububatçılar Ortadoğu pazarlarında daha etkin rol alabilmek için tanıtım çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

HUBUBAT Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Katarda gerçekleştirilen fuara Türkiye genelinde önemli bir katılım sağlandığını Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Baturun ihracatçıları fuarda yalnız bırakmayarak önemli katkılar sağladığını ifade ederek teşekkür etti.

Bu yıl Katarda ilk kez gerçekleştirilen 1. Uluslararası Ürün Fuarı 2018e katılan Güneydoğulu ihracatçılar katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği tarafından açılan standa yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler tanıtım amacıyla ikram edilen yöresel yemekleri beğenirken birlik tarafından makarna, bulgur, bitkisel yağlan ve hububat bakliyat ürünlerinin tanıtımı da gerçekleştiriliyor. Fuarı ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık, Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanlı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkayadan fuarla ilgili bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Başkan Altunkaya ve Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile birlikte standı ziyaret eden konuklara kendi elleriyle makarna, bulgur pilavı, sarma ve bulgur helvası ikram etti.

Katarda gerçekleştirilen fuarı önemsediklerini ifade eden Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya; fuarın özellikle Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına yönelik gerçekleştirilecek ihracat için büyük önem taşıdığını bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahne olduğunu belirtti. Altunkaya, Güneydoğu Anadolu bölgesinden yılın ilk 9 aylık döneminde 1 milyar 547 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, son üç aylık süreçte ihracat rakamlarında artışın devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Fuarda Türk firmalarına yönelik ilginin memnuniyet verici olduğunu da vurgulayan Başkan Altunkaya, Türk üreticilerin global pazarların en önemli aktörleri haline geldiğini, ihraç kalemlerinde ki yüksek kaliteli ürünlerin bunda etken olduğunu belirtti. 10 Ekim tarihine kadar devam edecek olan fuarda sadece ürün tanıtımı değil aynı zamanda Türk mutfak kültürünün de gözler önüne serildiğinin altını çizen Başkan Altunkaya, ziyaretçilere gün boyunca bir birinden lezzetli yemeklerin ikram edildiğini belirtti.

 

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