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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.09.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Güneydoğu'dan ABD ve AB'ye hububat ve bakliyat ihracatı artıyor

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Güneydoğu'dan ABD ve AB'ye hububat ve bakliyat ihracatı artıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya "Yılın 8 ayında ihracat ABD'ye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,8 artışla 88 milyon 554 bin dolar, AB ülkelerine ise yüzde 12,1 artışla 37 milyon 730 bin dolarlık oldu" dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince yılın 8 ayında ABD ve AB ülkelerine yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre arttığı bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunkaya, 2019 yılı ocak-ağustos döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 154 ülkeye 1 milyar 268 milyon 998 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Altunkaya, Ağustos 2019'da ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 düşüşle 154 milyon 127 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bu rakamla GAİB'de en fazla ihracat yapan sektör olarak ağustos ayının şampiyonu olduklarını ifade etti.

Söz konusu dönemde Güneydoğu'dan en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünlerde ilk sırayı makarnanın aldığını bildiren Mahsum Altunkaya, "2019 yılının 8 ayında 292 milyon 38 bin dolarlık ihracatla ilk sırayı makarna alırken, 251 milyon 930 bin dolarla ikinci sırada buğday unu ve üçüncü sırada ise 174 milyon 401 bin dolarla bisküvi ve pastalık ürünler yer aldı. En fazla ihraç edilen ürünler arasında dördüncü sırada 169 milyon 166 bin dolarla bitkisel yağlar yer alırken bu ürünlerimizi sektörümüzle ilgili diğer ürünler takip etti." ifadelerini kullandı.

Mahsum Altunkaya, Orta Doğu ülkelerine ihracatın geçen yıla göre yüzde 18,9 düşüş göstererek 775 milyon 318 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"ABD VE AB'YE İHRACAT ARTIYOR"

ABD ve AB ülkelerine ihracatın arttığını vurgulayan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Yılın 8 ayında ihracat ABD'ye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,8 artışla 88 milyon 554 bin dolar, AB ülkelerine ise yüzde 12,1 artışla 37 milyon 730 bin dolarlık oldu. Ocak-ağustos döneminde Irak'a ihracat yüzde 29 düşerek 479 milyon 324 bin dolar olarak gerçekleşti. Bölgenin bu dönemdeki genel ihracatına bakıldığında Irak'a gerçekleştirilen ihracatımız toplam ihracatımızın yüzde 37,8 bölümünü oluşturuyor. Bu dönemde Suriye'ye de yüzde 20,6'lık düşüşle 137 milyon 432 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ülke bazında üçüncü sırada yer alan Benin'e ihracat 51 milyon 189 bin dolar, Somali'ye yapılan ihracat 41 milyon 361 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeleri Cibuti Angola, Libya, Suudi Arabistan, İran, ABD, Venezuela, Yemen, Togo ve Gana takip ediyor. Elbette yaptığımız çalışmalar ve yürüttüğümüz projelerle ürünlerimizin dünya genelinde tanıtımı sağlanırken, farklı ülkelerdeki çalışmalarımız da yavaş yavaş sonuç veriyor."

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