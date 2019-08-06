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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.08.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Güneydoğu'dan 922 milyon 406 bin dolarlık halı ihracatı

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Güneydoğu'dan 922 milyon 406 bin dolarlık halı ihracatı

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Halı ihracatındaki artış her ay periyodik olarak devam ediyor. Yenilikçi ürünlerimizle dünya pazarlarındaki ağırlığımızı her geçen gün daha fazla hissettiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, ocak-temmuz döneminde bölgeden 922 milyon 406 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı ihracat rakamının yüzde 20,3 artışla 151 milyon 124 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.
Sektörel birlikteliğin sağlanması halinde Gaziantep'in dünyanın en büyük halı üreten kenti unvanını koruyabileceğini vurgulayan Kaplan, "Sektörümüzün bütün paydaşlarıyla lideri olduğumuz makine halısında sürdürülebilir liderlik için ortak hareket etmek zorundayız. Sektörel birlikteliğin sağlanabilmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, ocak-temmuz döneminde ise bölgeden 922 milyon 406 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek, makine halısı ihracatında en büyük pazarlar arasında ilk üç sırada Orta Doğu ülkeleri, Amerika ve AB ülkelerinin geldiğini kaydetti.

Mevcut pazarı koruyup, geliştirerek yeni pazar arayışını sürdürdüklerini aktaran Kaplan, son bir yıllık süreçte ülke olarak ürettikleri halıları toplam 179 ülkeye ihraç ettiklerini, en fazla ihracatı sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya, Birleşik Krallık, Libya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Kuveyt'e yaptıklarını bildirdi.

İhracatı gerçekleştirilen mal grupları arasında ise Türkiye genelindeki toplam halı ihracatının yüzde 84,1'lik dilimini makine halısı, yüzde 13,6'sını tufte halı, yüzde 2'sini el halılarının, yüzde 0,3'lük bölümünü de kilimlerin oluşturduğunu belirten Ahmet Kaplan, şunları kaydetti:
"İhracat rakamlarımıza, Türkiye genelindeki ihracatçı birlikleri bazında bakıldığında Türkiye'nin yedi aylık halı ihracatının yüzde 65,9'unun Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığını görüyoruz. Birliklerimizin son on iki aylık ihracat rakamı ise ağustos 2018-temmuz 2019 dönemi olarak 1 milyar 592 milyon 553 bin dolardır. Halı ihracatındaki artış her ay periyodik olarak devam ediyor. Yenilikçi ürünlerimizle dünya pazarlarındaki ağırlığımızı her geçen gün daha fazla hissettiriyoruz." 

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