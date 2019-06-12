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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
12.06.2019 - 11:58, Son GÃ¼ncelleme:

GüneydoÄŸu'da turizmde bayram bereketi

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GüneydoÄŸu'da turizmde bayram bereketi

Binlerce yÄ±ldÄ±r farklÄ± medeniyetlere beÅŸiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarÄ±yla gÃ¶z dolduran Mardin ve DiyarbakÄ±r, Ramazan BayramÄ± tatilinde ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±.

GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde kadim kentler DiyarbakÄ±r ve Mardin'de turizmde bayram bereketi yaÅŸandÄ±.

TÃ¼rkiye'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinden Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Ramazan BayramÄ± tatilinde rotasÄ±nÄ± binlerce yÄ±l Ã§eÅŸitli medeniyetlere beÅŸiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarÄ±yla gÃ¶z dolduran DiyarbakÄ±r ve Mardin'e Ã§evirdi.Â Ä°ki il, kavuÅŸtuÄŸu huzurla ziyaretÃ§ilerine eÅŸsiz bir atmosfer sundu.Â 

YaklaÅŸÄ±k 10 bin yatak kapasitesine sahip hoÅŸgÃ¶rÃ¼ kenti Mardin'deki otel ve misafirhanelerde doluluk yÃ¼zde 100'e ulaÅŸtÄ±. 9 gÃ¼nlÃ¼k bayram tatilinde yaklaÅŸÄ±k 100 bin kiÅŸinin aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± kentte bazÄ± misafirler konaklamalarÄ± iÃ§in Ã§evre il ve ilÃ§elere yÃ¶nlendirildi.Â 

MARDÄ°N'E ZÄ°YARETÃ‡Ä° AKINIÂ

Mardin Valisi Mustafa Yaman, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mardin'in son yÄ±llarda turizmde tercih edilen illerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini sÃ¶yledi.Â  Turizmde geÃ§en yÄ±l rekora ulaÅŸan yoÄŸunluÄŸun bu yÄ±l da sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Yaman, sadece bayramda doluluÄŸun yÃ¼zde 100'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

Yaman, bu ilgiden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ancak yer sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â "Mardin bayramda da tercih edilen destinasyonlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Bu Ã¶nemli. Ä°nÅŸallah huzur sÃ¼rdÃ¼kÃ§e hem bÃ¶lgeye yatÄ±rÄ±m artacak hem de bÃ¶lge esnafÄ±mÄ±zÄ±n, insanlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lecek." diyen Yaman, geÃ§en yÄ±l 3 milyon turist hedefinin aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â Yaman, "GeÃ§en yÄ±l 750 bini yatÄ±lÄ±, 3,5 milyon turist oldu. Bu sene inÅŸallah 1 milyonu yatÄ±lÄ± 5 milyonun Ã¼zerinde turist bekliyoruz. Åžu anda yoÄŸunluk bunu aÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶steriyor." dedi.Â 

"BAZI ACENTELERE YER VEREMEDÄ°K"Â

Mardin Turizm ve Otelciler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Azad GÃ¼ngÃ¶r, bayramda otellerin doluluk oranÄ±nÄ±n istenilen seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Otelciler olarak bu durumdan memnun olduklarÄ±nÄ± anlatan GÃ¼ngÃ¶r, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"MayÄ±s ayÄ±nda da beklentimizin Ã¼zerinde rezervasyon aldÄ±k. Buna bayram tatili de eklenince Ã§ok gÃ¼zel rakamlara ulaÅŸtÄ±k. BazÄ± acentelere yer veremedik, onlardan Ã¶zÃ¼r diliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ kapasite tamamen doldu. Bu aÃ§Ä±dan bayram Ã§ok gÃ¼zel geÃ§ti. Ä°nÅŸallah bu sene 1 milyon konaklamalÄ± turist hedefliyoruz. Ã‡evre illerden gelen Ã§ok sayÄ±da misafir var. ÅžanlÄ±urfa, Gaziantep, Van, DiyarbakÄ±r, Batman ve ÅžÄ±rnak'ta inanÄ±lmaz bir yoÄŸunluk var. Ä°nÅŸallah gÃ¼nÃ¼birlik ziyaretlerle 5 milyonu geÃ§eceÄŸiz."Â 

Bayram tatili iÃ§in Mardin'e gelen Reha Ersin Ã‡akÄ±r, kenti Ã§ok beÄŸendiÄŸini vurguladÄ±.Â Otellerde yer bulmadÄ±klarÄ± iÃ§in baÅŸka bir yerde kalmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ã‡akÄ±r, kentte gezilecek ve ziyaret edilecek Ã§ok mekan bulunduÄŸunu aktardÄ±.Â Ä°skenderun'dan gelen Mithat Keskin de 35 yÄ±l aradan sonra Mardin'i ziyaret ettiÄŸini dile getirerek, "Ã‡ok Ã¶nemli bir turizm destinasyonu olmuÅŸ. Antalya'ya, yurt dÄ±ÅŸÄ±na da gidiyoruz ama buralarÄ± da gezmek lazÄ±m." dedi.Â 

Mersin'den gelen Ali Ã–zkan, bayramÄ± tarih kokan Mardin'de geÃ§irdiklerini anlatarak, kentin son yÄ±llarda gÃ¶zde olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.Â 
Kentin mutlaka gÃ¶rÃ¼lmesi gereken yerlerin baÅŸÄ±nda olduÄŸunu belirten Ã–zkan, tarihi yapÄ±lar, sÄ±cakkanlÄ± insanlarÄ±yla tatili Mardin'de geÃ§irmekten memnun olduklarÄ±nÄ± kaydetti.Â 

DÄ°YARBAKIR'A YOÄžUN Ä°LGÄ°Â

Kadim kent DiyarbakÄ±r da 9 gÃ¼nlÃ¼k bayram tatilinde ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±.Â TÃ¼rkiye Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu Ã¼yesi DoÄŸan Åžan, bayram tatilinde yerli turistlerin DiyarbakÄ±r'a bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdiÄŸini aktardÄ±.Â 

"DiyarbakÄ±r'da geÃ§en yÄ±lki bayrama gÃ¶re yÃ¼zde 200'Ã¼n Ã¼zerinde artÄ±ÅŸ var." ifadesini kullanan Åžan, kentin yeni yeni keÅŸfedilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â 

Bayram sÃ¼recinde birÃ§ok otelde yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åžan, "GÃ¶beklitepe'yi ziyaret iÃ§in bÃ¶lgeye gelen yabancÄ±lar, Ã¶zellikle Mithras TapÄ±naÄŸÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu 3 bin yÄ±llÄ±k Zerzevan Kalesi'ni ve SuriÃ§i'ni gÃ¶rmek iÃ§in DiyarbakÄ±r'a geldi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â FarklÄ± Ã¼lkelerden de bÃ¶lgeye turist getirdiklerini aktaran Åžan, gelecek yÄ±l Sur'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±yla daha Ã§ok turist beklediklerini kaydetti.Â 

ESNAFIN YÃœZÃœ GÃœLDÃœÂ

Sur ilÃ§esinde esnaf Ahmet AtlÄ±, turizmin canlanmasÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸlara da yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â "Bayram tatilinde turist yoÄŸunluÄŸu bizi Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± ve sevindirdi. Ã–zellikle yerli turist akÄ±nÄ± oldu. Daha Ã¶nceki bayramlara gÃ¶re iÅŸlerimiz yaklaÅŸÄ±k 6 kat arttÄ±. Ã‡ok memnun kaldÄ±k." diyen AtlÄ±, bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de turist yoÄŸunluÄŸunun aynÄ± ÅŸekilde devam etmesini temenni etti.Â 

Sur'daki Gazi Caddesi'nde 16 yÄ±ldÄ±r meyan ÅŸerbeti satan ReÅŸit Evelek, ilÃ§enin toparlanmaya ve canlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, bayram tatilinde yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Evelek, "Ä°lk defa bir bayram tatilinde bÃ¶yle yoÄŸunluk gÃ¶rÃ¼yorum. Ä°lerleyen zamanda inÅŸallah daha da gÃ¼zel olur." ifadelerini kullandÄ±.Â Bayramda normal gÃ¼nlere oranla 3 katÄ± aÅŸkÄ±n satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Evelek, bu canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n devam etmesini diledi.Â 

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