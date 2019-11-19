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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Güneydoğu'da sulanan arazilerden ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

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Güneydoğu'da sulanan arazilerden ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulanan arazilerdeki tarımsal üretimle ülke ekonomisine 2 milyar 888 milyon 247 bin liralık katkı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır,
Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kilis'te verimli araziler suyla buluşturuluyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine, DSİ'nin, yatırımlarıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçinin kazancını artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve en yüksek tasarrufu sağlayan yağmurlama ile damlama sulama sistemlerini tercih ettiklerini aktaran Aydın, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiğini kaydetti.

GÖÇÜ ÖNLÜYOR

Aydın, sulama sayesinde geliri artan yöre insanının refaha kavuştuğunu dile getirerek, "Modern sulama ile tarımsal üretimde verimin yükselmesi, üretim deseninin çeşitlenmesi çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için kırsaldan şehirlere göçü önlüyor." diye konuştu.

EN FAZLA SULAMA ŞANLIURFA'DA

Yağmurlamada yüzde 35, damlama sulamada ise yüzde 65 su tasarrufu sağlandığına işaret eden Aydın, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kilis'te mayıs ayında başlayan sulama sezonunun 1 Ekim'de sona erdiğini anımsattı. Aydın, "Bu illerde toplam 3 milyon 551 bin 189 dekar tarım arazisi sulandı. Güneydoğu'da yapılan sulu tarımla 2019 yılında 2 milyar 888 milyon 247 bin lira ekonomiye katkı sağlandı." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa ve ilçelerinde bu yıl 3 milyon 40 bin 330 dekar tarım arazisi sulanarak 2 milyar 228 milyon 247 bin liralık katkı sağlandığını aktaran Aydın, "En fazla sulama Şanlıurfa'da yapıldı. Diyarbakır'da 2019 yılı sulama sezonunda 223 bin 197 dekar tarım arazisi sulandı. Bu sayede bu yılın birim fiyatı ile ülke ekonomisine 313 milyon lira katkı oldu." şeklinde konuştu.

SULANAN ARAZİ MİKTARI HIZLA ARTIYOR

Bölgedeki arazilerin hızla suyla buluşturulduğunu, sadece Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. kısım şebeke inşaatının tamamlanmasıyla 191 bin 650 dekar arazide sulu tarım yapılacağını dile getiren Aydın, projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 99'a ulaştığını, projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla 2019 yılı fiyatları ile 120 milyon 616 bin 844 lira gelir artışı olacağını kaydetti. 

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